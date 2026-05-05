Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κρυφές κινήσεις, απρόσμενες συναντήσεις και αποκαλύψεις για το παρελθόν ανοίγουν νέους κύκλους έντασης και καχυποψίας. Όσα θα δούμε την Πέμπτη 07 Mαΐου, στις 21:40.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 07 Μαΐου

Επεισόδιο 75: Η Ελένη πηγαίνει μαζί με την Αρετή στο νοσοκομείο, όπου της γίνονται εξετάσεις προκειμένου να δουν, αν έχει χάσει το παιδί. Παράλληλα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδέψει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να τα ξαναβρούν με τον Σταύρο, όταν εκείνος έρχεται να αποχαιρετίσει τη μητέρα του. Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου και ο Νταγιάννος μαθαίνει για μία ύποπτη κίνηση της Άσπας. Ο Σάββας συνειδητοποιεί ότι η Μίνα έφυγε με τον Νικήτα και η Εύα καταφθάνει στην ERGAN, μαγνητίζοντας τα αντρικά βλέμματα, περισσότερο όμως ενός από τους ιδιοκτήτες και τέλος ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό, που τον συγκλονίζει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ