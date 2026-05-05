Ντέπυ Γκολεμά: «Δεν έχω εμμονές με κανένα πρόσωπο» – «Πολλές φορές έχουν ζητήσει την απόλυσή μου»

Η Ντέπυ Γκολεμά βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τρίτης 05.05.2026, στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε για την τηλεόραση και αποκάλυψε ιστορίες που ήταν άγνωστες μέχρι τώρα.

«Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, πλέον την τηλεόραση την βλέπεις αλλιώς, από βίντεο, από κινητό ή από άλλη ώρα. Ο κόσμος που είναι στην τηλεόραση δεν είναι τόσο διαβασμένος περί της τηλεόρασης», είπε αρχικά η Ντέπυ Γκολεμά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντέπυ Γκολεμά πρόσθεσε: «Λείπει το πρωτογενές ρεπορτάζ, υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα. Τα νούμερα τηλεόρασης δεν μετριούνται σωστά, δεν υπάρχει δυναμικό κοινό, είναι ένα ψευδές πράγμα. Το γενικό σύνολο είναι αυτό που καθορίζει».

Η Ντέπυ Γκολεμά είπε στη συνέχεια: «Όταν δούλευα στον Ελεύθερο Τύπο μία κυρία της τηλεόρασης θεώρησε ότι αυτό που είχα γράψει δεν ήταν σωστό, που ήταν, και με πέρασε γενεές δεκατέσσερις. Η απάντησή μου ήταν “αυτά να τα πείτε στη Φιλιπινέζα σας” και της έκλεισα το τηλέφωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές φορές έχουν ζητήσει την απόλυσή μου. Λένε ότι έχω εμμονές, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Δεν έχω εμμονή με κανένα πρόσωπο, παρά τα όσα έχουν ακουστεί. Τη δουλειά μας κρίνουμε και όχι τον άνθρωπο».

Για τη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΙ, η Ντέπυ Γκολεμά ανέφερε: «Η άποψή μου είναι ότι κάπου έχει δίκιο. Εάν το πρόβλημα είναι το ντοκιμαντέρ για την 17Ν, πιστεύω ότι κάπου έχει δίκιο».