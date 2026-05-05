Εβελίνα Νικόλιζα: «Δεν θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»

«Με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα διαφωνώ με το 95% των πραγμάτων που ακούγονται και δεν θα πήγαινα» είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Νικόλιζα.

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μαύρο Κουτί» εντόπισαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών την Εβελίνα Νικόλιζα. Η γνωστή YouTuber ρωτήθηκε για το εάν θα πήγαινε καλεσμένη στις εκπομπές της Κατερίνας Καραβάτου και του Γιώργου Λιάγκα, ενώ αποκάλυψε και το παρασκήνιο ενός ραντεβού που είχε κλείσει στο παρελθόν μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

«Δεν θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κι ας μην έχω περάσει από αυτή τη ζώνη. Με τη συγκεκριμένη εκπομπή διαφωνώ με το 95% των πραγμάτων που ακούγονται και δεν θα πήγαινα.

Στην εκπομπή της Καραβάτου εννοείται πως θα πήγαινα. Δεν σημαίνει κάτι επειδή πέρσι στην ίδια ζώνη ήμασταν εμείς», δηλώνει η Εβελίνα Νικόλιζα.

«Έχουμε μάθει τις εφαρμογές γνωριμιών να τις θεωρούμε λίγο ταμπού στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δεν είναι. Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι αν κάποιος θέλει να γνωρίσει. Εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που ήθελα να γνωρίσω, το έκανα. Κουβά πήγαμε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά», παραδέχθηκε στη συνέχεια στους ρεπόρτερ.

«Δέχτηκα την ερώτηση με τι παθητικό εισόδημα θα ήμουν ευχαριστημένη στην αρχή του ραντεβού. Απάντησα 10.000, γιατί λέω “αν είναι αυτός τρελός μια, εγώ είμαι δέκα”. Δεν πήγε καλά, δεν πειράζει», κατέληξε με χιούμορ η Εβελίνα Νικόλιζα στις δηλώσεις της.