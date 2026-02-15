Modern Cinderella: Τα περισσότερα πρωινά είναι λίγο πιο «κίτρινα» και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό

Η Modern Cinderella, βρίσκεται στα παρασκήνια του φετινού «J2US» με τον Τρύφωνα Σαμαρά και δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τον Νίκο Κοκλώνη. Μετά το τέλος της εκπομπής που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (14-02-2026), παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega.

Η Modern Cinderella εξήγησε γιατί συμφωνεί με το συγκεκριμένο πρότζεκτ, σε αντίθεση με τις πρωινές εκπομπές. Σε αυτές – όπως είπε – η κριτική είναι σκληρή και γίνεται με έναν τρόπο που δεν την εκφράζει.

«Αυτό το project είναι πιο fun. Δεν είναι πρωινό, που είναι λίγο πιο κίτρινο γιατί τα περισσότερα πρωινά είναι λίγο πιο κίτρινα. Ξέρεις γιατί δεν μου αρέσει; Είναι όλοι πάρα πολύ σκληροί εκεί πέρα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό», είπε η Modern Cinderella και πρόσθεσε:

«Καταλαβαίνω ότι πρέπει να σχολιάζουν τους πάντες γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, αλλά δεν μου αρέσει ο τρόπος που το εκφράζουν και κυρίως για εμάς στα social media. Είναι πάρα πολύ κακοί μαζί μας και δεν καταλαβαίνω γιατί».

Η Modern Cinderella αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα που έχουν μιλήσει για το οικονομικό σκέλος της δουλειάς τους, προκαλώντας αίσθηση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Fipster, η influencer αποκάλυψε ότι τα ακαθάριστα έσοδά της για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ.