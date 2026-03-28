Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Λευτέρης επιτίθεται στον Ορφέα μόλις τον βλέπει στο πλευρό της Φωτεινής

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη (30.03.2026-02.04.2026), στις 20:00.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 20:00

Επεισόδιο 88: Ο Λευτέρης χάνει τον έλεγχο και επιτίθεται με μένος στον Ορφέα μόλις τον βλέπει στο πλευρό της Φωτεινής. Η έκρηξη βίας αποφεύγεται την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία του Ορφέα, όμως ο τρόμος έχει ήδη φωλιάσει στις καρδιές όλων. Η Φωτεινή και η Άννα επικρίνουν τον Λευτέρη κι έρχονται κι εκείνες σε απευθείας σύγκρουση μαζί του αγνοώντας όμως την κατάσταση της υγείας του που δείχνει να χειροτερεύει.

Ο Άγγελος και η Ζωή, έντρομοι από την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του Λευτέρη, του ζητούν να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, προκαλώντας τη βίαιη αντίδρασή του. Κι ενώ ο Ορφέας και η Φωτεινή προσπαθούν να απομονωθούν και να ζήσουν στιγμές απόλυτου έρωτα μέσα στη θύελλα, το σκοτάδι πυκνώνει.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 20:00

Επεισόδιο 89: Η Άννα φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο, ενώ η σύγκρουση Λευτέρη–Ορφέα φέρνει αναστάτωση και απομακρύνει πελάτες. Ο Λευτέρης συνειδητοποιεί το λάθος του, αλλά η Άννα, πληγωμένη από τη ζήλια και την έλλειψη εμπιστοσύνης, του δείχνει πως η σχέση τους έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι ο Δημήτρης Λεοντάρης ήταν ο βιολογικός πατέρας της Άννας, προκαλώντας σοκ και ένταση με τη Σοφία, ενώ ο θάνατός του φέρνει νέα δεδομένα. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος ανησυχεί για την υγεία του και συγκρούεται συναισθηματικά με τον Μάκη για το παρελθόν τους. Στο μεταξύ, ο Χάρης ξεπερνά τα όρια με την Κατερίνα, οδηγώντας σε ρήξη, ενώ ένας νέος άντρας, ο Μιχάλης, αποφυλακίζεται, σηματοδοτώντας νέες εξελίξεις.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 22:00

Επεισόδιο 90: Η αιφνιδιαστική αλλαγή του ονόματος του ξενοδοχείου σε «MANIATIS HOTEL» πυροδοτεί σφοδρή σύγκρουση, με τον Θεόφιλο να ξεσπά και να έρχεται αντιμέτωπος με τον Άγγελο, ενώ αποκαλύπτεται ότι ο Ορφέας γνώριζε. Οι προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται: η Ζωή ζητά οριστικά διαζύγιο, η Άννα βάζει τέλος με τον Λευτέρη, ενώ εκείνος καταρρέει και καλείται να αλλάξει ουσιαστικά.

Στο σπίτι των Καλλιγά, οι εντάσεις κορυφώνονται και αποκαλύπτονται βαθύτερες αλήθειες, με τη Βέρα να φέρνει τον Θεόφιλο αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Παράλληλα, νέες δυναμικές γεννιούνται (Αχιλλέας–Κατερίνα), ενώ η άφιξη του Μιχάλη προμηνύει νέες απειλές και ανατροπές.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions