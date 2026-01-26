Νεφέλη Μεγκ: Είμαι τελείως αντιτηλεοπτική, η κόντρα τηλεόρασης και Υoutube είναι μόνο στο μυαλό του Γιώργου Λιάγκα

«Βλέπω όλες τις πρωινές εκπομπές και κυρίως τον Γιώργο Λιάγκα, μου δίνει ψωμάκι για την εκπομπή μου», παραδέχτηκε η Νεφέλη Μεγκ σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε.

Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026). Αναφέρθηκε στην εκπομπή της στον ΣΚΑΪ και στον Γιώργο Λιάγκα, ενώ σημείωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της αντιτηλεοπτικό πρόσωπο.

«Η συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ πάει πολύ καλά, η εκπομπή μου κάνει και νούμερα που και που. Η οικογένεια του ΣΚΑΪ με αγκάλιασε», είπε αρχικά η Νεφέλη Μεγκ.

Η Νεφέλη Μεγκ είπε στη συνέχεια: «Είμαι τελείως αντιτηλεοπτική, έχω μηδέν αίσθηση κινδύνου και ίσως αυτό να ενοχλεί. Η κόντρα τηλεόρασης και Υoutube είναι μόνο στο μυαλό του (σ.σ. Γιώργου) Λιάγκα.

Βλέπω όλες τις πρωινές εκπομπές και κυρίως τον Γιώργο Λιάγκα, μου δίνει ψωμάκι για την εκπομπή μου. Λέει συνέχεια για τον εαυτό του κι έχει πολλή πλάκα».