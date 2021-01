Ο Αστακός και άλλες 12 οσκαρικές ταινίες τον Φεβρουάριο στο ERTFLIX

Η ΕΡΤ και το ERTFLIX συναντούν τα Όσκαρ και ρποβάλλει τον Φεβρουάριο ταινίες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ ή ήταν υποψήφιες για το χρυσό αγαλματίδιο.

Η ΕΡΤ2 -σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας πλέον- παραμένει πιστή στην οσκαρική μαγεία του Φεβρουαρίου και «στρώνει» το κόκκινο χάλι, για να υποδεχθεί ταινίες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ ή ήταν υποψήφιες για το χρυσό αγαλματίδιο.

Παρά το γεγονός ότι η απονομή των φετινών Όσκαρ αναβάλλεται για τον Απρίλιο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, αλλά και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, να απολαύσει, όλο τον Φεβρουάριο, πολυβραβευμένες πρόσφατες επιτυχίες, αλλά και κλασικά αριστουργήματα που «πρωταγωνίστησαν» σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, εννέα ταινίες που έχουν αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο αλλά και τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, προπομπός της «χρυσής» βραδιάς του Απριλίου, θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 και το ERTFLIX.

Τρίτη 2/2/2021, στις 22:00: «Εγώ η Τόνια / I, Tonya», σε σκηνοθεσία του Κρεγκ Γκιλέσπι, ΗΠΑ 2017 (Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, Άλισον Τζάνεϊ, 2018. Υποψήφια συνολικά για τρία Όσκαρ).

Μαύρη κωμωδία με στοιχεία θρίλερ, που υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού δεν είναι καινούργιο. Με τους Μάργκο Ρόμπι, Σεμπάστιαν Σταν, Άλισον Τζάνεϊ.

Τετάρτη 3/2/2021, στις 22:00: «Στην αγκαλιά του φιδιού / Embrace of the Serpent», σε σκηνοθεσία Σίρο Γκέρα, Κολομβία 2015 (Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης 2016).

Μια περιπετειώδης περιπλάνηση που εστιάζει στην αθόρυβη καταπάτηση των ηθών και τη βίαιη εξαφάνιση των πολιτισμών του Αμαζονίου από τον δυτικό «πολιτισμό».

Παρασκευή 5/2/2021, στις 23:00: «The Hurt Locker», σε σκηνοθεσία Κάθριν Μπίγκελοου, ΗΠΑ 2008 (6 Όσκαρ, 2010: καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ήχου, μοντάζ, ηχητικών εφέ. Υποψήφια συνολικά για εννέα Όσκαρ).

Η καθημερινότητα, μέσα κι έξω από το «πεδίο της μάχης», μιας ομάδας εξουδετέρωσης βομβών του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ. Με τους Τζέρεμι Ρένερ, Άντονι Μακί, Γκάι Πιρς, Ντέιβιντ Μορς.

Τρίτη 9/2/2021, στις 22:00: «Truman Capote», σε σκηνοθεσία Μπένετ Μίλερ, ΗΠΑ 2005 (Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου – Φίλιπ ΣέΙμουρ Χόφμαν. Υποψήφια συνολικά για πέντε Όσκαρ μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας το 2006).

Βιογραφικό δράμα που αφηγείται τη ζωή του Τρούμαν Καπότε την περίοδο που έγραψε το βιβλίο του «Εν Ψυχρώ» (In Cold Blood). Με τους Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Κάθριν Κίνερ, Κλίφτον Κόλινς, Κρις Κούπερ.

Τετάρτη 10/2/2021, στις 22:00: «Ο Αστακός / Lobster», σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, συμπαραγωγή Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, 2015 (Υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, 2017).

Μια δυστοπική κοινωνία που έχει χώρο μόνο για ζευγάρια σε μια σουρεαλιστική και αντισυμβατικά ρομαντική ταινία. Με τους Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις, Λεά Σεϊντού, Αγγελική Παπούλια.

Πέμπτη 11/2/2021, στις 22:00: «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα / Manchester by the sea», σε σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν, ΗΠΑ 2016 ( 2 Όσκαρ: Α΄ ανδρικού ρόλου, Κέισι Άφλεκ και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, 2017. Υποψήφια συνολικά για έξι βασικές οσκαρικές κατηγορίες).

Δράμα πάνω στην απώλεια, στο πένθος και στα τραύματα του παρελθόντος. Με τους Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ.

Παρασκευή 12/2/2021, στις 23:00: «Ο Μισισιπής καίγεται / Missisippi burning», σε σκηνοθεσία Άλαν Πάρκερ, ΗΠΑ 1988 (Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας, 1989. Υποψήφια συνολικά για επτά Όσκαρ).

Πολιτικό θρίλερ κατά του ρατσισμού. Τα τραγικά γεγονότα μιας ταραχώδους εποχής, που οδήγησαν στον θάνατο τρεις νέους ακτιβιστές στον Αμερικανικό Νότο το 1964. Με τους Τζιν Χάκμαν, Γουίλεμ Νταφόε.

Δευτέρα 15/2/2021, στις 22:00: «Ο Λαβύρινθος του Πάνα / Pan’s Labyrinth / El laberinto del fauno», σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Ισπανία-Μεξικό, 2006 (3 Όσκαρ: καλύτερης Φωτογραφίας, καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής και καλύτερου Μακιγιάζ, 2007. Υποψήφια συνολικά για έξι Όσκαρ).

Ένα παιχνίδι εναλλαγής ανάμεσα στη μαγευτική φαντασία ενός μικρού κοριτσιού και τη σκληρή πραγματικότητα της Ισπανίας του Φράνκο. Με τους Ιβάνα Μπακουέρο, Σέρζι Λόπεζ, Αριάντνα Τζιλ, Νταγκ Τζόουνς.

Πέμπτη 18/2/2021, στις 22:00: «Μια Φανταστική Γυναίκα / Una Mujer Fantastica», σε σκηνοθεσία Σεμπάστιαν Λέλιο, Χιλή 2017 (Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, 2018).

Το πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητεί την ταυτότητά της. Με τους Ντανιέλα Βέγκα, Φρανσίσκο Ρέγιες.

Παρασκευή 19/2/2021, στις 23:00: «Η δολοφονία του Τζέσε Τζέιμς από τον δειλό Ρόμπερτ Φορντ / The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford», σε σκηνοθεσία Άντριου Ντομινίκ, ΗΠΑ 2007 ((Υποψήφια για 2 Όσκαρ: Β΄ ανδρικού ρόλου και καλύτερης φωτογραφίας, 2008).

Η ιδιωτική ζωή και τα δημόσια κατορθώματα του πλέον διαβόητου Αμερικανού παράνομου. Με τους Μπραντ Πιτ, Κέισι Άφλεκ, Σαμ Σέπαρντ.

Τετάρτη 24/2/2021, στις 22:00: «Ψυχρός Πόλεμος / Cold War», A’ τηλεοπτική μετάδοση, σε σκηνοθεσία Πάβελ Παβλικόφσκι, Πολωνία 2018 (υποψήφια για 3 Όσκαρ: καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης φωτογραφίας, 2019).

Μια σπαρακτική ιστορία αγάπης που διατρέχει τη σύγχρονη Ιστορία της Πολωνίας. Με τους Τζοάνα Κούλιγκ, Τομάς Κοτ, Άγκατα Κουλέσα.

Πέμπτη 25/2/2021, στις 22:00: «Θέλμα και Λουίζ / Thelma & Louise», σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ, ΗΠΑ 1991 (Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, 1992. Υποψήφια συνολικά για έξι Όσκαρ μεταξύ των οποίων Α΄ γυναικείου ρόλου).

Ένα σύντομο ταξίδι – απόδραση δύο φιλενάδων από την καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια δυνατή προσωπική οδύσσεια. Μια ταινία που έχει στο επίκεντρό της τη γυναικεία φιλία και άγγιξε για πρώτη φορά το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Με τους Τζίνα Ντέιβις, Σούζαν Σαράντον, Μπραντ Πιτ, Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Παρασκευή 26/2/2021, στις 23:00: «Monster», σε σκηνοθεσία της Πάτι Τζένκινς, ΗΠΑ 2003. (Όσκαρ Α΄γυναικείου ρόλου – Σαρλίζ Θερόν, 2004).

Η αληθινή ιστορία της πόρνης Αϊλίν Γουόρνος, που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία τουλάχιστον έξι ανδρών, τους οποίους σκότωσε για να ληστέψει και να συντηρήσει τη νεαρή φίλη της. Με τους Σαρλίζ Θερόν, Κριστίνα Ρίτσι, Μπρους Ντερν.