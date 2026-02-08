Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συγκινήθηκε στον «αέρα» μιλώντας για τις μητέρες – Έχασε πρόσφατα τη δική του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Πέμπτη (29.01.2026) ανακοίνωσε μέσω των social media ότι έχασε τη μητέρα του και από τότε ο γνωστός παρουσιαστής είναι βυθισμένος στο πένθος της απώλειας.

Το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 ένα special επεισόδιο του παιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», όπου ένας γιος και μία μητέρα έπαιξαν μαζί για να κερδίσουν χρήματα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο παίκτης μίλησε με λόγια αγάπης στη μητέρα του κι εκείνη του χάρισε ένα φιλί, συγκινώντας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, ο παρουσιαστής, που πριν από μερικές ημέρες έχασε τη μαμά του, βαθιά συγκινημένος προέτρεψε το κοινό να αγαπάει, να φροντίζει και να αγαπάει τις μητέρες του, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη.

«Τώρα, όσοι μας βλέπετε, δώστε ένα φιλί στις μανάδες σας και όσες μανάδες είναι μακριά, πάρτε τις τηλέφωνο. Επίσης, όσες μανάδες σας πάρουν τηλέφωνο σε λίγο, σηκώστε το γιατί είναι και αυτό το γνωστό “ωχ, τώρα, ρε μάνα με πήρες στη δουλειά, δεν προλαβαίνω, θα σε πάρω σε λίγο”. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό το σε λίγο, πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο και πείτε “σ’ αγαπώ μάνα”. Πείτε το και δώστε ένα φιλί γρήγορα», είπε ο γνωστός παρουσιαστής στους τηλεθεατές του στο 55ο λεπτό του αποψινού επεισοδίου.

«Γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μεθαύριο. Αυτό σας το λέω με πολλή σιγουριά αυτή την εποχή. Κάντε το γιατί όλα τα πράγματα αλλάζουν λίγο παράξενα και έτσι ξαφνικά δεν προλαβαίνεις. Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνος, δεν έχεις τίποτα», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες αυτό το επεισόδιο σήμερα», είπε ακόμα, συγκινώντας την παίκτρια του «Εκατομμυριούχου» που ξέσπασε σε κλάματα.

Η φόρτιση της στιγμής παρέσυρε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που σκούπισε τα δάκρυά του.

«Χρειάζονται λόγια; Καλή σας νύχτα, μέσα από την καρδιά μου φιλιά πολλά και εκείνο το τηλέφωνο που λέγαμε, κάντε το ή σηκώστε το», ανέφερε στο τέλος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, συγκινημένος.