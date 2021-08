Το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Κοκλώνης.

Το J2US θα προβληθεί τη νέα σεζόν στον Alpha, με το κανάλι να κάνει τη σχετική ανακοίνωση νωρίτερα. Ο παρουσιαστής και παραγωγός Νίκος Κοκλώνης έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση και δήλωσε ενθουσιασμένος με αυτό το νέο ξεκίνημα.

«Δεν φαντάζεστε πόσο πολύ μου έχετε λείψει! Να τραγουδήσουμε, να διασκεδάσουμε και να τουιτάρουμε non stop, όλα μέσα από την καρδιά μας, όπως μόνο εμείς ξέρουμε! Να που φτάνει η στιγμή να ξανασυναντηθούμε και να γίνει του… Just the 2 of us!

Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος το ραντεβού μας είναι στον Alpha, έναν τηλεοπτικό σταθμό που είναι «Α-list» σε όλα του, προγράμματα, ανθρώπους, δημιουργικότητα και θετική διάθεση!

Ραντεβού το Σεπτέμβριο στον Alpha αγαπημένοι μου -με πολλεεεες πολλές εκπλήξεις, φουλ ανατρεπτικές, ξέρετε εσείς», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης.