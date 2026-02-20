Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star για να παρουσιάσει το Lingo

Εδώ και καιρό ακούγεται ότι ο Νίκος Μουτσινάς βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με το STAR για να αναλάβει την παρουσίαση ενός νέου τηλεοπαιχνιδιού.

Τελικά, όλα πήγαν καλά με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το STAR για να παρουσιάσει το τηλεπαιχνίδι λέξεων «Lingo», όπως αποκάλυψε την Παρασκευή (20.02.2026) η εκπομπή «Breakfast@Star».

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo». It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο», είπε η οικοδέσποινα της εκπομπής, Ελένη Χατζίδου.

Αμέσως μετά, η Λίλυ Πυρράκη έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τηλεπαιχνίδι που αναλαμβάνει ο γνωστός παρουσιαστής.

«Είναι ένα παιχνίδι που θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, φαντασία και παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι; Εθιστικό», είπε χαρακτηριστικά.