Κώστας Τσουρός: Συνάδελφοι αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή

Για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του μίλησε ο Κώστας Τσουρός, στην έναρξη του «Το ‘χουμε» την Τρίτη (26.05.2026) και από τα όσα είπε έδειξε ότι είναι πικραμένος με κάποιους συναδέλφους του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μόλις ξεκίνησε η εκπομπή που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ και ολοκληρώνεται πρόωρα την Παρασκευή 31 Μαΐου 2026 πήρε τον λόγο και εξήγησε γιατί δεν έβαλαν τραγούδι στην έναρξη.

«Στη “μούγκα” σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε, οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο πιο θλιβερό για την περίσταση, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε», πρόσθεσε.

«Βάλε λίγο το (σ.σ. τραγούδι) “Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου” μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε; Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος; Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα» είπε ακόμα.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες έμειναν και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα», ξέσπασε στη συνέχεια.

«Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι», είπε ακόμα.