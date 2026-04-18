Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος για την μεταγραφή στον ΣΚΑΪ: Δεν είναι πρέπον ούτε κομψό να σχολιάσω τώρα πράγματα

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της ελληνικής τηλεόρασης και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν στην ΕΡΤ1 την εκπομπή «Στούντιο 4».

Ο γνωστός δημοσιογράφος το Σάββατο (18.04.2026) μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ρωτήθηκε για την πιθανή μεταγραφή τους στον ΣΚΑΪ, για την οποία ο Γρηγόρης Μελάς είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ότι υπάρχουν κάποια «αγκάθια». Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι δεν του αρέσουν οι αλλαγές και αναφέρθηκε και στη φιλία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Ήταν μια χρονιά με τα καλά της, με τα λιγότερο καλά της, με τις ευκολίες της, με τις δυσκολίες, αλλά στο overall ήταν μια καλή και ωραία και δημιουργική χρονιά», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή μεταγραφή τους στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε: «Δεν είναι πρέπον ούτε κομψό να σχολιάσω τώρα πράγματα, όντας σε μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα από ένα τηλεοπτικό κανάλι. Δεν είναι ωραίο. Όταν έρθει η ώρα, αν και εφόσον συμβεί, φαντάζομαι ότι θα το μάθετε κι εσείς. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι αλλαγές. Και δεν είναι μόνο στην επαγγελματική μου ζωή, αφορά και την προσωπική μου ζωή. Με ταράζουν και δεν τις θέλω εύκολα τις αλλαγές».

Επίσης, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλου αναφέρθηκε και στη χημεία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Δεν υπάρχει μυστικό, είναι θέμα μιας χημείας. Είναι σαν να πας με έναν φίλο σου διακοπές – φαντάζομαι θα καταλάβουν οι περισσότεροι – και περνάς ωραίες διακοπές και λες “θα ξαναπάω και του χρόνου”. Θέλουμε να είμαστε μαζί. Εκτός από διακοπές κάνεις και Χριστούγεννα και Πάσχα. Είναι ωραίο. Και είναι και ευλογία και είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει, και δόξα τω Θεώ δεν έχω παράπονο, στη ζωή μου έχει τύχει αρκετές φορές», είπε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτή τη φάση δεν θα έκανα κάτι μόνος μου. Θέλω να πω ότι εφόσον είμαστε ωραία, περνάμε καλά, μας ζητάνε μαζί, δουλεύουμε μαζί, δουλεύουμε με έναν άνθρωπο που είναι σχεδόν οικογένειά μου, δεν έχει συμβεί. Και δεν έχει τύχει», πρόσθεσε.