Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Τα «αγκάθια» στη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ

Αυτό το διάστημα είναι κρίσιμο και κομβικό για τους σταθμούς, διότι λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις για τη νέα σεζόν και σκοπός όλων είναι να γεμίσουν τις «φαρέτρες» τους με «γερά» τηλεοπτικά «χαρτιά». Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ, προκειμένου να «μετακομίσουν» του χρόνου στο κανάλι του Φαλήρου.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια μικρά «αγκάθια» γύρω από αυτήν τη συνεργασία. Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι το συμβόλαιο των δύο παρουσιαστών θα έχει διάρκεια τριών ετών και όχι πέντε, όπως είχε ακουστεί. Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ φέρεται να έχει θέσει κάποιους όρους στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει ακόμα τα συμβόλαιά τους.

Ανάμεσα στους όρους είναι το όριο τηλεθέασης, καθώς ο σταθμός δεν έχει στόχο χαμηλές πτήσεις της AGB. Ένας δεύτερος είναι ο διαφημιστικός χρόνος, που επιθυμεί να έχει το κανάλι στην εκπομπή. Ωστόσο, η εταιρεία παραγωγής, στην οποία συμμετέχουν οι παρουσιαστές, θέλει να έχει τοποθετήσεις προϊόντων, εισπράττοντας τα έσοδα.

Από την άλλη πλευρά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθούν με στελέχη της ΕΡΤ προκειμένου να μιλήσουν για το «Στούντιο 4». Ίσως, λοιπόν, αυτή η συνάντηση να κρύβει εκπλήξεις.

Σημειώνεται ότι αν τελικά ο ΣΚΑΪ και οι παρουσιαστές ξεπεράσουν τα «αγκάθια» θα χτίσουν μια εκπομπή σαν το «Στούντιο 4» αλλά με άλλον τίτλο, καθώς αυτός ανήκει στην ΕΡΤ.

Τέλος, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έχουν συζητήσει με τον ΣΚΑΪ για να αναλάβουν την παραγωγή μίας ακόμα εκπομπής, την οποία όπως είναι φυσικό δεν θα παρουσιάζουν οι ίδιοι.