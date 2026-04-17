Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα «εισβάλλουν» στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Έχω παιδιά»

Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί θα υποδυθούν... τους εαυτούς τους
Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα
Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα

Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα, έκανε ένα απολαυστικό γκεστ στην επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά».

Το επεισόδιο του «Έχω παιδιά», στο οποίο θα εμφανιστούν οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, αναμένεται να προβληθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 20:50. Ο Χρήστος Λούλης και η Λένα Παπαληγούρα πρόκειται λοιπόν να υποδυθούν… τους εαυτούς τους.   

Όλα αρχίζουν όταν ο Σταύρος (Λάμπρος Φισφής) στην προσπάθειά του να βγάλει τον Μιχάλη (Βασίλης Μαυρογεωργίου) από τη ρουτίνα της πατρότητας, τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά καθημερινή είναι. Οι δύο φίλοι και συνεργάτες στο Urbanic καταλήγουν στα γυρίσματα της αγαπημένης τους αστυνομικής σειράς, όχι όμως ως θεατές, αλλά ως κομπάρσοι.

Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα
Οι δύο ηθοποιοί θα υποδυθούν τους εαυτούς τους

Εκεί, έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς που παρακολουθούν μανιωδώς: τον Χρήστο Λούλη και τη Λένα Παπαληγούρα. Για την ακρίβεια, θα τους δούμε στον ρόλο των ηθοποιών που παίζουν τους δεινούς επιθεωρητές της Αστυνομίας της τηλεοπτικής σειράς στην οποία θα εμφανιστούν ως κομπάρσοι ο Σταύρος και ο Μιχάλης.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια cameo εμφάνιση, μια σύντομη δηλαδή παρουσία γνωστών προσώπων που δεν ενσαρκώνουν κάποιον φανταστικό χαρακτήρα, αλλά τον εαυτό τους, ενισχύοντας την αίσθηση του ρεαλισμού και του αυτοσαρκασμού.

Άλλωστε το σενάριο του Λάμπρου Φισφή συνεχίζει να χτίζει έναν κόσμο όπου οι ήρωες αλληλεπιδρούν με την ζωή εκεί έξω, όπως και με τα πρόσωπα της επικαιρότητας με απόλυτα φυσικό τρόπο. Στο παρελθόν έχουμε απολαύσει και την cameo εμφάνιση της Φαίης Σκορδά, ως το «απωθημένο» του Τόνι που επισκέπτεται το Urbanic για το πάρτι της εταιρείας. Η συμμετοχή του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα έρχεται να προσθέσει ακόμα μία σπαρταριστή στιγμή στη σειρά που έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Χρήστος Λούλης
Ο Χρήστος Λούλης συνήθως παίρνει μέρος σε δραματικές σειρές στην τηλεόραση, οπότε αυτή τη φορά θα κάνει τη διαφορά

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο ειλικρινή και σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που δεν ησυχάζει ποτέ με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 20:50.

Media
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
212
83
79
60
Media: Περισσότερα άρθρα
Αγγελική Νικολούλη: Υπάρχουν συζητήσεις για να μεταφερθούν κάποια από τα βιβλία μου στην τηλεόραση
«Όταν έχεις ζήσει μια υπόθεση, την έχεις ερευνήσει βαθιά και έχεις κοιτάξει στα μάτια ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορείς να γράψεις επιφανειακά», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος
Αγγελική Νικολούλη
