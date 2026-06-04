Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφθηκε τον Σταύρο Φλώρο και πόζαραν με φόρμες της Χαλ Σίτι

Κοντά στον Σταύρο Φλώρο βρέθηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί. Από την πρώτη στιγμή που έγινε το τραγικό ατύχημα του νεαρού παίκτη του Survivor, ο οποίος ακρωτηριάστηκε, ο Τούρκος παραγωγός του ριάλιτι επιβίωσης είναι στο πλευρό του.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί επισκέφθηκε τον Σταύρο Φλώρο στις ΗΠΑ, όπου ο παίκτης του Survivor συνεχίζει τη νοσηλεία του.

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Την Πέμπτη (04.06.2026), ο Ατζούν Ιλιτζαλί «ανέβασε» stories στον λογαριασμό του στο Instagram όπου ο ίδιος και ο Σταύρος Φλώρος ποζάρουν με ζακέτες της Χαλ Σίτι, της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Τούρκος παραγωγός.

Μάλιστα, ο Σταύρος Φλώρος φόρεσε την επετειακή φόρμα της Χαλ για τα 120 χρόνια από την ίδρυση του αγγλικού συλλόγου.

Πριν από λίγα 24ωρα ο άτυχος παίκτης του Survivor υποβλήθηκε σε επιτυχημένο χειρουργείο.

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«Το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε πάνω από 8 ώρες. Δύο μέρες μετά, μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι», είχε πει ο πατέρας του παίκτη στον ΑΝΤ1.

«Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, εγώ και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα, στο σπίτι του, τον Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Με τον Ατζούν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, μας στηρίζει συνεχώς», είχε συμπληρώσει.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο Σταύρος Φλώρος είχε «ανεβάσει» στο Instagram φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος.

Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σταύρος Φλώρος.