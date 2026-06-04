Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Είμαστε ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων για την επόμενη σεζόν

Τόσο για το τηλεοπτικό της μέλλον όσο και για το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Real View» μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη (04.06.2026).

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για την επόμενη χρονιά» είπε στη συνέντευξή της αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και πρόσθεσε: «Είμαστε ακόμα στο στάδιο των προπαρασκευαστικών συζητήσεων. Προφανώς από το Πάσχα και λίγο πριν έχουμε ξεκινήσει τις διερευνητικές συζητήσεις για να δούμε πως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνεργασία για την επόμενη σεζόν».

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«Επιθυμία μας θα ήταν η εκπομπή να συνεχιστεί, από κει και πέρα είμαι ανοιχτή σε πράγματα που θεωρεί ο σταθμός και η διοίκηση του OPEN ότι μπορεί να φανώ χρήσιμη. Έχω δοκιμαστεί και στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Αν αυτό που είμαι φέτος θα μπορούσα να το κάνω με έναν τρόπο και του χρόνου, θα ήμουν διπλά ευτυχισμένη», συνέχισε η γνωστή δημοσιογράφος.

«Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι άτσαλα στο τέλος του ”Real View”. Νομίζω ότι τα κορίτσια, από τις δηλώσεις τους που είδα, πλην μιας μόνο εξαίρεσης, έφυγαν ολοκληρώνοντας έναν κύκλο πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Θέλω να πω ”καλή επιτυχία” στα επόμενα και στις τέσσερις», τόνισε.

«Έχοντας κάνει έναν τόσο ωραίο κύκλο στο ”Κοινωνία άνω κάτω” με ένα συγκεκριμένο δείγμα γραφής από εμένα και την ομάδα, η αλήθεια είναι ότι πράγματα που είναι πιο κοντά στο ειδησεογραφικό και στο infotainment μου πάνε περισσότερο», συμπλήρωσε ακόμα η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.