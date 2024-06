Οι 5 καλύτερες ταινίες που σκηνοθέτησαν γυναίκες

Την περυσινή χρονιά (2023), η ταινία «Barbie» που βασίζεται στην εμβληματική κούκλα, ξεπέρασε σε εισπράξεις το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία στην ιστορία της Warner Bros.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν Μάργκοτ Ρόμπι (στον ομώνυμο ρόλο) και ο Ράιαν Γκόσλινγκ που ενσάρκωνε τον Κεν. Και οι δύο ηθοποιοί, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ωστόσο, η ταινία οφείλει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της και στην σκηνοθετική μάτια της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες γυναίκες κινηματογραφίστριες κερδίζουν μεγάλη αναγνώριση, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην βιομηχανία του κινηματογράφου.

Σ’ αυτό το κείμενο συγκεντρώσαμε πέντε ταινίες, που ενδεχομένως, να έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν και ίσως να μην γνωρίζετε ότι είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες.

Lost in Translation (2003)

Το «Χαμένοι στη μετάφραση» (Lost in Translation) είναι κωμική και δραματική ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο της Σοφία Κόπολα, που είναι η κόρη του διάσημου σκηνοθέτη, Φράνσις Φορντ Κόπολα. Πρόκειται για την δεύτερη ταινία της σκηνοθέτριας, μετά από το «Αυτόχειρες παρθένοι» (The Virgin Suicides). Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Μπιλ Μάρεϊ, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τζιοβάνι Ριμπίζι και η Άννα Φάρις. Η παραγωγή είναι της Κόπολα και του Ρος Κατζ.

The Matrix (1999)

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Matrix» και οι συνέχειες που ακολούθησαν μετέπειτα, σκηνοθετήθηκαν από τις αδερφές Λίλι και Λάνα Γουατσόφσκι. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Κιάνου Ρίβς, Λόρενς Φίσμπερν, Κάρι-Αν Μος, Χιούγκο Γουίβινγκ και Τζο Παντολιάνο. O Κιάνου Ρίβς υποδύεται τον Νίο, έναν προγραμματιστή υπολογιστών, ο οποίος μαθαίνει ότι αυτός και η υπόλοιπη ανθρώπινη κοινωνία ζουν στο Matrix, μια προσομοίωση που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη.

The Hurt Locker (2008)

Η Κάθριν Μπίγκελοου έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την πολεμική της ταινία «The Hurt Locker», η οποία απέσπασε και το αντίστοιχο της καλύτερης ταινίας. Η ταινία περιγράφει τις εμπειρίες μίας ομάδας πυροτεχνουργών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζέρεμι Ρένερ, Άντονι Μάκι και Μπράιαν Γκέριατι.

Nomadland (2020)

Μια δεκαετία περίπου μετά τον θρίαμβο της Μπίγκελοου, η Κλόι Ζάο έγινε η δεύτερη γυναίκα που κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία της «Nomadland» – η ταινία απέσπασε, επίσης, και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ (κατέκτησε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της) υποδυόμενη την Φερν, που αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη της και να αρχίσει να περιπλανιέται στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ο Ντέιβιντ Στράθερν εμφανίζεται σε συμπρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι πραγματικοί νομάδες, Λίντα Μέι και Μπομπ Γουέλς κάνουν σύντομες εμφανίσεις.

The Power of the Dog (2021)

Η Τζέιν Κάμπιον είναι η μόνη γυναίκα που προτάθηκε δύο φορές για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. H πρώτη φορά ήταν με την ταινία της, The Piano (1993). Σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα, κράτησε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο με την ταινία της «The Power of the Dog». Η ταινία γουέστερν βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ. Η ταινία περιγράφει την σχέση των αδερφών Μπέρμπανκ, η οποία θα δοκιμαστεί όταν ο κοινωνικός Τζορτζ (Τζέσι Πλέμονς) φέρνει στην απομονωμένη φάρμα τους στην Μοντάνα κατά την δεκαετία του 1920, τη νέα του σύζυγο, την οποία ο μοναχικός Φιλ (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) περιφρονεί προκλητικά.