Μέχρι και τον καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες όλη τη Βρετανία με τις τιμές της θερμοκρασίας να φτάνουν ρεκόρ «προέβλεψε» η κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», σύμφωνα με τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς.

Η Βρετανία βρίσκεται εν μέσω ακραίου καύσωνα που έχει προκαλέσει τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ποτέ καταγραφεί και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο έδειξε στις 19 Ιουλίου έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Και όμως, υπάρχει… αντίστοιχο επεισόδιο των «The Simpsons».

Μάλιστα, οι θαυμαστές της σειράς έχουν αρχίσει να ανεβάζουν και τα σχετικά βίντεο στα social media με τις στιγμές από παλαιότερα επεισόδια, όπου «προβλέπεται» ο καύσωνας.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί θυμήθηκαν το επεισόδιο της έκτης σεζόν «Bart of Darkness», στο οποίο ο Χανς Μόλεμαν βγαίνει από το σπίτι του και λέει γεια στον «Mr Sun», προτού αυτοπυρποληθεί στον καύσωνα.

Άλλοι θυμήθηκαν το φινάλε της 13ης σεζόν «Poppa’s Got a Brand New Badge», το οποίο ξεκινά με έναν καύσωνα που πλήττει το Σπρίνγκφιλντ.

«Οι Simpsons το είχαν προβλέψει» έγραψε ένας θαυμαστής της σειράς δίπλα σε απόσπασμα από το επεισόδιο που εμφανίζει το μελάνι να λιώνει από εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της οποίας αναγράφεται: «Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται». «Οι Simpsons προέβλεψαν τα ΠΑΝΤΑ» σχολίασε άλλος θαυμαστής.

Today is a perfect day to revisit classic Simpsons episode 'Bart of Darkness'#TheSimpsons #heatwave #UK #Ireland pic.twitter.com/AoGbvHnEbv