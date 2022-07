Οι νέες ταινίες που έρχονται σε Cosmote TV και Netflix τον Ιούλιο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Οι ταινίες στο Netflix

11/7/2022

Η Κοιλάδα των Νεκρών / Valley of the Dead

Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου, μια ομάδα ορκισμένων εχθρών πρέπει να συνεργαστεί όταν συναντά ανθρωποφάγα ζόμπι που δημιουργήθηκαν από ένα πείραμα των Ναζί.

11/7/2022

Για τη Γιόγιο / For Jojo

Όταν η κολλητή της, η Γιόγιο, ερωτεύεται και αφήνει πίσω της τις ξέφρενες ερωτικές περιπέτειες στο Βερολίνο, η Πάουλα κάνει ό,τι μπορεί για να σαμποτάρει τον γάμο της.

13/7/2022

Κάτω απ’ τον Ήλιο του Αμάλφι / Under the Amalfi Sun

Ο έρωτας του Βιντσέντσο και της Καμίλα δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Αμάλφι. Παράλληλα, δύο άλλοι φίλοι ζουν κι εκείνοι το δικό τους φλερτ.

15/7/2022

Πειθώ / Persuasion

Οκτώ χρόνια αφότου η Ανν Έλιοτ πείστηκε να μην παντρευτεί έναν άνδρα ταπεινής καταγωγής, τον ξανασυναντά. Θα αρπάξει τη δεύτερη ευκαιρία στον αληθινό έρωτα;

18/7/2022

Πολύ Μεγάλος για Παραμύθια / Too Old for Fairy Tales

Ένας κακομαθημένος gamer θέλει να διαγωνιστεί σε ένα τουρνουά, αλλά η άρρωστη μητέρα του και η εκκεντρική του θεία τον αναγκάζουν να ξανασκεφτεί τις προτεραιότητές του.

18/7/2022

Live is Life

Πέντε φίλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ενηλικίωσης και σμίγουν για μια τελευταία περιπέτεια: να βρουν ένα μαγικό λουλούδι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα.

22/7/2022

The Gray Man

Όταν ένας σκοτεινός πράκτορας της CIA ξεσκεπάζει μυστικά της υπηρεσίας, μπλέκει σ’ ένα ανθρωποκυνηγητό, καθώς ένας απρόβλεπτος συνάδελφος θέλει το κεφάλι του.

29/7/2022

Μωβ Καρδιές / Purple Hearts

Παρά τις διαφορές τους και κόντρα στις πιθανότητες, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός (Σοφία Κάρσον) και ένας πεζοναύτης (Νίκολας Γκάλιτζιν) ερωτεύονται.

Οι σειρές στην Cosmote TV

Moonheaven

Σε ένα δυστοπικό μέλλον, με την Γη να βρίσκεται στο όριο του αφανισμού, η λαθρέμπορος Bella συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Moonhaven, μια ουτοπική κοινότητα χτισμένη στο φεγγάρι, που παραπέμπει σε σύγχρονο Κήπο της Εδέμ. Η Bella είναι λίγο δύσπιστη για την κοινότητα του Moonhaven, ωστόσο, και παρά τις επιφυλάξεις της, σύντομα εμπλέκεται σε μια συνωμοσία, με σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, που κρύβεται πίσω από τα θαύματα του Moonhaven. Για να επιτύχει τον στόχο της, συνεργάζεται με έναν τοπικό ντετέκτιβ και από κοινού επιχειρούν να σταματήσουν τις δυνάμεις, που θέλουν να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από τον πλανήτη Γη. Πρωταγωνιστούν: Emma McDonald, Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike), Dominic Monaghan (Lost, The Lord of the Rings), Kadeem Hardison (White Men Can’t Jump).

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική, το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD, με 2 επεισόδια και θα συνεχιστεί με ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα.

The Outlaws – 2η σεζόν

Εφτά άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συλλαμβάνονται για μικρο-αδικήματα και καλούνται να συνεργαστούν για την ανακαίνιση ενός κτιρίου στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο. Ξαφνικά, βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει όταν ανακαλύπτουν μια τσάντα γεμάτη χρήματα, θαμμένη στο έδαφος, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιοι επικίνδυνοι άνθρωποι την αναζητούν απεγνωσμένα. Στο νέο κύκλο επεισοδίων, οι εφτά άσπονδοι φίλοι αναγκάζονται να στραφούν σε συμμάχους αμφιβόλου ηθικής, προκειμένου να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με κωμικοτραγικές συνέπειες.

Πρωταγωνιστούν: ο βραβευμένος με Όσκαρ Christopher Walken (The Deer Hunter) και o βραβευμένος με Emmy Stephen Merchant (The Office).

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 10 Ιουλίου, 20.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

O πρώτος κύκλος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Spiral of Lies

Μια έφηβη κοπέλα βρίσκεται παρατημένη στην ερημιά από το σύντροφο της, ενώ παράλληλα γλιτώνει από καθαρή τύχη από έναν κατά συρροή δολοφόνο. Μετά από 16 χρόνια φαίνεται πως ο ίδιος σαδιστής δολοφόνος ξαναχτυπά με την ίδια ένταση. Η ίδια, ως έμπειρη δικηγόρος πια, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς όμως να μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη τότε και ότι η ίδια υπήρξε παρ’ ολίγον θύμα. Ένα επιβλητικό θρίλερ αγωνίας και ανατροπών, κινηματογραφημένο με σαφείς επιρροές από τα θρυλικά ιταλικά giallo, που υπόσχεται να διατηρήσει αμείωτες την ένταση και την αγωνία, μέχρι το τέλος.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 17 Ιουλίου, 17:45, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Blood and Treasure – 2η σεζόν

Ο Danny McNamara είναι πρώην πράκτορας του FBI, που εξειδικεύεται σε υποθέσεις κλεμμένων έργων τέχνης. Η Lexi Vaziri είναι μια πολυμήχανη – κλέφτης έργων τέχνης, που στοιχειώνεται από την τραγική απώλεια του πατέρα της, για την οποία κατηγορεί τον Ντάνι. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, ο Danny και η Lexi βρίσκονται απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας μάχης 2.000 ετών για το λίκνο του πολιτισμού και αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Τρίτη 19 Ιουλίου, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, oπροηγούμενος κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Christian

Ο Christian (Edoardo Pesce – Dogman) είναι ένας φτωχός μικροεγκληματίας, που εργάζεται για λογαριασμό ενός μαφιόζου προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Όταν αντιλαμβάνεται έκπληκτος κάποια στίγματα να εμφανίζονται χωρίς προφανή λόγο στις παλάμες του και στη συνέχεια αποκτά μαγικές θεραπευτικές ικανότητες, προξενεί το ενδιαφέρον ενός ιερωμένου που προσπαθεί να ανακαλύψει τα αίτια πίσω από αυτό το σύγχρονο θαύμα. To Christian αποτελεί μια παραγωγή του ιταλικού SKY που έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό και συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο το κομμάτι της θρησκευτικής πίστης με θέματα βίας, εξαθλίωσης, καθώς και ψήγματα απρόσμενης συμπόνοιας και ανθρωπιάς στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 24 Ιουλίου, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

61st street

Ένας ελπιδοφόρος νεαρός αθλητής, λίγο πριν μπει με υποτροφία στο κολλέγιο της επιλογής του, βρίσκεται στο λάθος σημείο την λάθος στιγμή, και καταλήγει άδικα κατηγορούμενος για το φόνο ενός αστυνομικού. Ο συνάδελφος του νεκρού αστυνομικού, καταφτάνει στον τόπο του εγκλήματος και είναι ο μόνος που μπορεί να αθωώσει το νεαρό με την μαρτυρία του. Παρόλα αυτά, αποφασίζει να αποκρύψει την αλήθεια και το δράμα ξεκινά.

Πρωταγωνιστούν: O βραβευμένος με δύο Emmy, Courtney B. Vance (Lovecraft County, American Crime Story), και η υποψήφια για Όσκαρ, Aunjanue Ellis (King Richard). Την παραγωγή του 61st street επιμελείται ο Peter Moffat, υπεύθυνος και για τις σειρές Your Honor και The Night Of.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 31 Ιουλίου, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.