Spotlight στον Βασίλη Κεκάτο στη νέα ενότητα αφιερωμένη στους δημιουργούς μικρού μήκους ταινιών, κλασικά whodunnit της Άγκαθα Κρίστι, Αρονόφσκι, Ρεφν και Σατραπί και αποκλειστική πρεμιέρα της φετινής Χρυσής Άρκτου Βερολίνου, έρχονται μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα του Cinobo.

Φτάνοντας προς το τέλος της χρονιάς, το πρόγραμμα του Cinobo εμπλουτίζεται με μια λίστα ταινιών από τις οποίες δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδείς. Σε αποκλειστική πρεμιέρα, τέσσερις σημαντικοί τίτλοι: η φετινή Χρυσή Άρκτος Βερολίνου, Ροδακινιές του Αλκαράς, της Κάρλα Σιμόν, το τρυφερό queer road movie Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις του Στέλιου Καμμίτση, λίγος τρόμος από τη Φινλανδία με τίτλο Εκκόλαψη, καθώς καθώς και μια ταινία-γροθιά από τις περσινές Κάννες και το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Ξεσφίγγοντας τις Γροθιές.

Μέσα στον μήνα ξεχωρίζουν ταινίες με καστ μεγάλων αστέρων, όπως η Σαρλίζ Θερόν στο Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία; από τον σκηνοθέτη των Juno και Up in the Air, Τζέισον Ράιτμαν, οι Κλόε Γκρέιζ Μόρετζ και Κίρα Νάιτλι στο Λίγο Πριν τα 30 της Λιν Σέλτον, η Ελ Φάνινγκ στο Neon Demon από τον σκηνοθέτη του Drive, Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, ο Μίκι Ρουρκ στον Παλαιστή του Ντάρεν Αρονόφσκι, και οι Ρέιτσελ Βάις, Νάταλι Πόρτμαν, Τζουντ Λο, Νόρα Τζόουνς στις Νύχτες μου Μακριά σου του Γουόνγκ Καρ-Γουάι. Έρχονται επίσης, το Santa Sangre του Αλεχάντρο Χοδορόφσκι, το πολυβραβευμένο animation Περσέπολις της Μαρζάν Σατραπί, και το ελληνικό ντοκιμαντέρ Βαβέλ – Από τη Σιωπή στην Έκρηξη του Μελέτη Μοίρα, για το θρυλικό περιοδικό και φεστιβάλ κόμικς.

Η συλλογή του μήνα υπόσχεται το απόλυτο whodunnit: το Cinobo γυρνά πίσω τον χρόνο στην 8ετία που δημιουργήθηκαν οι σημαντικότερες (και κλασικές πλέον ως σήμερα) κινηματογραφικές μεταφορές των πιο αγαπημένων βιβλίων της βασίλισσας του αστυνομικού μυθιστορήματος, Άγκαθα Κρίστι. Μυστήριο και ανατροπές, Ηρακλής Πουαρό και Μις Μαρπλ, Νείλος και τρένα, ειδεχθείς φόνοι και δεκάδες ύποπτοι, στη συλλογή Best of Agatha Christie. Παράλληλα με το παρελθόν, το Cinobo στρέφει το βλέμμα στο μέλλον με μια νέα ενότητα στην πλατφόρμα: στα Big Shorts παρουσιάζουμε με πρωτότυπο τρόπο έλληνες δημιουργούς μικρού μήκους, και η πρεμιέρα γίνεται με τον βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη, Βασίλη Κεκάτο.

Συλλογές – Αφιερώματα

Best of Agatha Christie

Οι εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του ‘70 και του ‘80, όπου ο Ηρακλής Πουαρό του Πίτερ Ουστίνοφ και του Άλμπερτ Φίνεϊ και η Μις Μαρπλ της Άντζελα Λάνσμπερι, ξεδιαλύνουν μυστηριώδεις φόνους, όταν συναντούν και υποπτεύονται θρύλους του παγκόσμιου σινεμά όπως οι Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Κιμ Νόβακ, Ροκ Χάντσον, Τόνι Κέρτις, Μάγκι Σμιθ, Τζέιν Μπέρκιν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Άντονι Πέρκινς, Ζακλίν Μπισέ, Σον Κόνερι, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λορίν Μπακόλ, Ντέιβιντ Νίβεν, Μπέτι Ντέιβις, Μία Φάροου.

Από τις 14 Νοεμβρίου στο Cinobo

Big Shorts: Βασίλης Κεκάτος

Στη νέα ενότητα του Cinobo με τίτλο Big Shorts, παρουσιάζονται φιλμογραφίες ελλήνων δημιουργών ταινιών μικρού μήκους. Η αρχή γίνεται με τις ταινίες του Βασίλη Κεκάτου, νικητή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς.

Από τις 21 Νοεμβρίου στο Cinobo

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα

Παράφορη Ζωή (Madly in Life)

Ραφαέλ Μπαλντονί, Αν Σιρό

Με το μαύρο χιούμορ να κυριαρχεί και το δράμα να εναλλάσσεται γλυκόπικρα με την κωμωδία, μια δραμεντί οικογενειακών δεσμών μάς καλεί να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής.

Την 1η Νοεμβρίου στο Cinobo

Santa Sangre

Αλεχάντρο Χοδορόφσκι

Σουρεαλιστικό και χιτσκοκικό, στέκεται επάξια πλάι στα cult αριστουργήματα του δημιουργού του στα 70s (El Topo, Holy Mountain) ως μια διαφορετική προσέγγιση στο είδος του θρίλερ.

Στις 3 Νοεμβρίου στο Cinobo

Tully: Τα Παιδιά Είναι Ευτυχία; (Tully)

Τζέισον Ράιτμαν

Μετά το Juno, ο σκηνοθέτης και η βραβευμένη με Όσκαρ σεναριογράφος Ντιάμπλο Κόντι σε μια συγκινητική κομεντί για την αλήθεια πίσω από το προσωπείο της μητρότητας, με μια επική Σαρλίζ Θερόν.

Στις 4 Νοεμβρίου στο Cinobo

Λίγο Πριν τα 30 (Laggies)

Λιν Σέλτον

Διάσημοι ηθοποιοί σε μια σειρά από παρεξηγήσεις, με οδηγό την κρίση που προκαλούν οι αποφάσεις πριν τα 30. Από την αδικοχαμένη μετρ της ανεξάρτητης rom com (Humpday, Your Sister’s Sister).

Στις 7 Νοεμβρίου στο Cinobo

Οι Ροδακινιές του Αλκαράς (Alcarras)

Κάρλα Σιμόν

Η δίκαιη Χρυσή Άρκτος Βερολίνου κοιτάζει με τρυφερότητα μια εποχή που μοιάζει να χάνεται, υπό την πίεση μιας αμφιλεγόμενης ανάπτυξης. Της δημιουργού του νοσταλγικού Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι.

Στις 8 Νοεμβρίου στο Cinobo

The Neon Demon

Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

Αν ο Αρτζέντο σκηνοθετούσε το πιο ακραίο επεισόδιο του Next Top Model. Ο σκηνοθέτης του Drive σε ένα αιματηρό και απαστράπτον θρίλερ για την απατηλή δίνη της ομορφιάς, με την Ελ Φάνινγκ.

Στις 11 Νοεμβρίου στο Cinobo

Εκκόλαψη (Hatching)

Χάνα Μπέρχολμ

Στο πνεύμα σύγχρονων μικρών θαυμάτων του φανταστικού σινεμά (Άσε το Κακό να Μπει, Babadook), μίξη των ταινιών ενηλικίωσης με το body horror, που γεννά μια συναρπαστική νέα σκηνοθετική φωνή.

Στις 15 Νοεμβρίου στο Cinobo

Ο Παλαιστής (The Wrestler)

Ντάρεν Αρονόφκσι

Ο Αρονόφσκι εκπλήσσει παραδίδοντας μια ανθρωποκεντρική ματιά στον κόσμο των ξεπεσμένων, με τον Μίκι Ρουρκ μια σπουδαία ερμηνεία, Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Στις 18 Νοεμβρίου στο Cinobo

Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις (The Man with the Answers)

Στέλιος Καμμίτσης

Η δεύτερη μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη, ένα γλυκύτατο και συναισθηματικά αφοπλιστικό queer road movie, απαραίτητο για το εδώ και το τώρα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά.

Στις 22 Νοεμβρίου στο Cinobo

Περσέπολις (Persepolis)

Μαρζάν Σατραπί, Βενσάν Παρονό

Η ήδη κλασική μεταφορά του graphic novel της Σατραπί στη μεγάλη οθόνη, μια πανέμορφη και επίκαιρη καταγγελία για την καταπίεση των γυναικών και την επαναστατική ανάγκη για δημιουργία.

Στις 24 Νοεμβρίου στο Cinobo

Οι Νύχτες μου Μακριά σου (My Blueberry Nights)

Γουόνγκ Καρ-Γουάι

Στο μοναδικό μέχρι σήμερα κινηματογραφικό ταξίδι εκτός των συνόρων της χώρας του, ο Καρ-γουάι ανακαλύπτει τη δική του Αμερική, χαρτογραφώντας πανέμορφα τοπία μοναξιάς κι ερωτικής επιθυμίας.

Στις 25 Νοεμβρίου στο Cinobo

Βαβέλ – Από τη Σιωπή στην Έκρηξη (Babel – From Silence to the Explosion)

Μελέτης Μοίρας

Η ιστορία της θρυλικής Βαβέλ, μιας ιδέας πολύ μεγαλύτερης από ένα περιοδικό ή ένα φεστιβάλ, που από τις αρχές των 80s και για δυόμιση δεκαετίες, επηρέασε τον πολιτιστικό ιστό της χώρας.

Στις 28 Νοεμβρίου στο Cinobo

Ξεσφίγγοντας τις Γροθιές (Unclenching the Fists)

Κίρα Κοβαλένκο

Βραβείο Επιτροπής στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών 2021 για ένα δράμα που μεταφέρει με συγκλονιστική αμεσότητα τον θεατή στη σκληρή πραγματικότητα της πρωταγωνίστριάς του.

Στις 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.