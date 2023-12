Η νέα χρονιά φέρνει στο Cinobo σημαντικές πρεμιέρες και ταινίες που θα σας καθηλώσουν.

Σε αποκλειστική πρεμιέρα έρχεται η βραβευμένη στις Κάννες και στις Νύχτες Πρεμιέρας, εκπληκτική σπουδή στη συναίνεση, How to Have Sex της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, το σοκαριστικό Με τα Μάτια της Νταλβά της Εμανουέλ Νικό, και το Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό, ανεξάρτητο αμερικανικό θρίλερ κλιματικής κρίσης, που βρέθηκε στις λίστες με τα καλύτερα του 2022.

Ραγισμένα Όνειρα (The Broken Circle Breakdown)

Φέλιξ Βαν Γκρόνινγκεν

Από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες ταινίες της δεκαετίας, όπου αναμιγνύονται πάθος, ατυχίες, κεραυνοβόλος έρωτας και θλίψη, υπό τους ήχους ξεσηκωτικών bluegrass ακουσμάτων.

Στις 4 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Κάν’ το Όπως ο Μπέκαμ (Bend it Like Beckham)

Γκούριντερ Τσάντα

Rom-com, ταινία ενηλικίωσης και buddy comedy στο πακέτο αθλητικής ιστορίας. Από τις πιο διασκεδαστικές κωμωδίες των 00s -την εποχή που ο Μπέκαμ μεσουρανούσε- που μας σύστησε την Κίρα Νάιτλι.

Στις 5 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Το Σουτιέν (The Bra)

Βάιτ Χέλμερ

Η σουρεαλιστική αναζήτηση μιας άλλης Σταχτοπούτας γίνεται εικαστικά άρτιο, feelgood παραμύθι για μεγάλα παιδιά. Χωρίς διαλόγους, σε στυλ Ζακ Τατί, γεμίζει την οθόνη με μουσικές και λυρισμό.

Στις 11 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Πουθενά στην Αφρική (Nowhere in Africa)

Καρολίνε Λινκ

Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2001 για ένα συγκινητικό, παραδοσιακό σινεμά εποχής, που ακολουθεί μια οικογένεια γερμανοεβραίων στην Αφρική λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 12 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Έρημη Χώρα (The Wasteland)

Αχμάντ Μπαχραμί

Ανάμεσα στο Ρασομόν και το σινεμά του Μπέλα Ταρ, με φόντο μια σύγχρονη εργασιακή έρημο στο σημερινό Ιράν. Εκπληκτική ασπρόμαυρη φωτογραφία, ένας καταδικασμένος έρωτας και στοιχειωτικό φινάλε.

Στις 18 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Συμφωνίες και Ασυμφωνίες (Sweet and Lowdown)

Γούντι Άλεν

Σε μια από τις καλύτερες στιγμές της ύστερης περιόδου του, ο Άλεν εμπνέεται από τον θρυλικό κιθαρίστα της τζαζ Τζάνγκο Pάινχαρντ για ένα γλυκόπικρο mockumentary που οδήγησε τους πρωταγωνιστές στα Όσκαρ.

Στις 23 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Μαύρη Λίστα (Black Book)

Πολ Βερχόφεν

Η επιστροφή του Βερχόφεν στην Ευρώπη μετά από μια 20ετία στο Χόλιγουντ, ήρθε με ένα εντυπωσιακό κατασκοπικό θρίλερ με φόντο τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατακτητές, αντιστασιακούς και προδότες.

Στις 26 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine)

Γούντι Άλεν

Επηρεασμένος από το Λεωφορείον ο Πόθος, ο Άλεν δημιουργεί το συγκλονιστικό πορτρέτο μιας γυναίκας υπό κατάρρευση και οδηγεί την Κέιτ Μπλάνσετ σε μια ερμηνεία που της χάρισε πανάξια το Όσκαρ.

Στις 30 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Χαμένος Παράδεισος (Tabu)

Μιγκέλ Γκόμες

Οι πιο μεγαλεπήβολες ερωτικές ιστορίες δεν έχουν ειπωθεί ακόμα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να εντοπίσει τον άντρα που είχε συνδεθεί μαζί της κάποτε, σε μια ξεχασμένη πια ζωή.

Στις 31 Ιανουαρίου στο Cinobo.