Ο Τάσος Κωστής έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Love it και στον Αλέξη Μπαρτσώκα. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία του κι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με το Me Too.

«Είναι μεγάλο πράγμα που οι μεγάλοι με θυμούνται από τις μεταγλωττίσεις. Η φωνή του αστυνόμου Σαϊνη μού είπαν ότι είναι η καλύτερη φωνή που έχει γίνει σε μεταγλώττιση», είπε αρχικά ο Τάσος Κωστής.

Ο Τάσος Κωστής είπε στη συνέχεια: «Το πάλεψα πολύ με την υγεία μου, δεν είναι εύκολο. Πέφτεις κάτω, κλαις, πλαντάζεις.

Περισσότερο στεναχωρήθηκα για τη γυναίκα μου και τον γιο μου που περίμεναν έξω από το χειρουργείο, έβλεπα στα μάτια τους τον πόνο».

Για το κίνημα metoo, ο Τάσος Κωστής είπε: «Με τον Φιλιππίδη και τον Λιγνάδη καθαρίζουμε το χώρο μας.

Καλύτερα να χάσεις τη δουλειά σου, παρά την αξιοπρέπειά σου. Πρέπει να καταγγέλλονται την ώρα που γίνονται οι πράξεις, όχι στο τελευταίο στάδιο. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, τον Φιλιππίδη και τον Λιγνάδη».

Για τους Χαϊκάλη και Κιμούλη, ο Τάσος Κωστής απάντησε: «Τι έκανε ο Χαϊκάλης; Το παραδέχτηκε και είπε κάποια πράγματα που είναι εις βάρος του. Δικάστηκε; Καταδικάστηκε; Έκανε κάτι; Γιατί του απαγορεύουν να δουλέψει;

Ποιος είναι αυτός που απαγορεύει στον άλλον να δουλέψει; Κι ο Κιμούλης είχε κακή συμπεριφορά. Μην πας να δουλέψεις μαζί του. Γιατί πάτε και δουλεύετε μαζί του;».