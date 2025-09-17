Θανάσης Παπαγεωργίου: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, στους δικούς μου φέρθηκαν απαίσια

Πίσω στον χρόνο και στα παιδικά του χρόνια, στους πρόσφυγες γονείς του και σε όσα βίωσαν ερχόμενοι εδώ αναφέρθηκε ο Θανάσης Παπαγεωργίου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Μιλώντας στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ο έμπειρος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Θανάσης Παπαγεωργίου, υπογράμμισε αρχικά, λέγοντας ότι «αυτά που συνέβαιναν το ’70 είναι αδιανόητα για σήμερα. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος του ’70 ερχόταν τώρα, πολλές φορές λέω αν ζούσε η μάνα μου ή ο πατέρας μου, είτε θα τρελαινόταν επί τόπου είτε θα έφευγε».

«Δεν επιλέγουμε εμείς τα συμβάντα της ζωής μας. Εγώ έχω περάσει δύο δικτατορίες, μεγάλωσα στη δικτατορία του Μεταξά και έζησα εκείνη της Χούντας. Ζήσαμε τον πόλεμο αλλά δεν τα επιλέξαμε αυτά εμείς. Θυμάμαι αρκετά πράγματα σαν μια πικρή ανάμνηση και μία αίσθηση αδίκου».

«Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες από την Πόλη και ήρθαν το ’35 εδώ, εμένα με γέννησαν το ’38. Ξεσπιτωμένοι από εκεί, κατάφεραν και έχτισαν ένα τσαρδί εδώ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά και πως φέρονται στους πρόσφυγες οι γηγενείς. Στους δικούς μου φέρθηκαν απαίσια», πρόσθεσε έπειτα ο Θανάσης Παπαγεωργίου στο «Στούντιο 4» της δημόσιας τηλεόρασης.