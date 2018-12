The Voice: Η συγκίνηση του Πάνου Μουζουράκη και της Έλενας Παπαρίζου – Το τραγούδι που έγραψε για τον πατέρα του

Το αποχαιρετιστήριο τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Μουζουράκης για τον πατέρα του συγκίνησε στο live του ημιτελικού του The Voice. Μετά την ερμηνεία του νέου του ρυθμικού κομματιού «Αυτή είναι η ζωή», ο Πάνος Μουζουράκης τραγούδησε το «Κοίτα Μπαμπά», την ελληνική εκδοχή του «Look at me dad». Ο ελληνικός στίχος στόχευσε κατευθείαν στην καρδιά και έκανε τα μάτια όλων να βουρκώσουν. Συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου…