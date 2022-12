Το Netflix «κατηγορείται» ότι χρησιμοποίησε πλάνα-κονσέρβα στο επίσημο τρέιλερ για τη σειρά-ντοκιμαντέρ του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, μερικά εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με τον εφιάλτη που ισχυρίζεται το πριγκιπικό ζεύγος ότι έζησε από τα βρετανικά media.

Πιο συγκεκριμένα, η DailyMail αναφέρει ότι στο τρέιλερ του Netflix για το ντοκιμαντέρ του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ένα σύντομο απόσπασμα με παπαράτσι που ορμάνε, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο, δεν είναι στην προσπάθειά τους να απαθανατίσουν το πριγκιπικό ζεύγος αλλά τον πρώην δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κοέν, και την Κέιτι Πράις στη Νέα Υόρκη έξω από ένα δικαστήριο στο Κρόλεϊ.

Μάλιστα, το τσιμεντένιο κτήριο που φαίνεται από πίσω τους είναι ξεκάθαρα το δικαστήριο στην περιοχή της Νέας Υόρκης και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Πρίγκιπα Χάρι ούτε με τη Μέγκαν Μαρκλ. Παράλληλα, ο Χάρι ακούγεται να λέει «ήμουν τρομοκρατημένος, δεν ήθελα να επαναληφθεί η ιστορία».

Σε μια άλλη φωτογραφία που έπαιξε στο σημερινό τρέιλερ, φαίνεται ένας φωτογράφος να προσπαθεί να απαθανατίσει τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από ένα μπαλκόνι. Όμως, ο βασιλικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Τζόμπσον, κατήγγειλε ότι τα πλάνα είναι fake news.

«Αυτή η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε από το Netflix και τον Χάρι και τη Μέγκαν για να υποδηλώσουν την εισβολή που υπέστησαν από τον Τύπο είναι μια πλήρης παρωδία. Ήμουν εκεί και το γεγονός αφορούσε την του Αρχιεπισκόπου Τούτου στο Κέιπ Τάουν. Μόνο 3 άτομα ήταν εκεί και η Αυτού Μεγαλειότης είχε εγκρίνει την παρουσία φωτογράφου».

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF