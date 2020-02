Το νέο trailer του Stranger Things του Netflix έρχεται να μας… αναστατώσει, καθώς κρύβει μία απίστευτη ανατροπή!

Στα λίγα δευτερόλεπτα του πρώτου teaser που είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν λίγους μήνες, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο… «Δεν είμαστε στο Hawkins πια» έγραφε το κείμενο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τους ήρωες της σειράς να εξερευνούν σε άλλο σημείο τα «Stranger Thnigs.

Όπως όμως αποκαλύπτεται πλέον, η 4η σεζόν θα αφήσει πίσω της το Χόκινς της Ιντιάνα, και πάει… στο κρύο, και έχουμε μία απίστευτη ανατροπή… Από τη Ρωσία με αγάπη!

Η ιστορία του Stranger Things

Το Stranger Things βρίσκεται στη φανταστική αγροτική πόλη Hawkins της Ιντιάνα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το κοντινό εθνικό εργαστήριο Hawkins φαινομενικά εκτελεί επιστημονική έρευνα για το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κρυφά πραγματοποιεί πειράματα σε παραφυσικά και υπερφυσικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν υποκείμενα ανθρώπινων τεστ. Αθέλητα, έχουν δημιουργήσει μια πύλη σε μια εναλλακτική διάσταση που ονομάζεται “Upside Down”. Η επίδραση του Upside Down αρχίζει να επηρεάζει τους άγνωστους κατοίκους του Hawkins με καταστροφικούς τρόπους.

Η πρώτη εποχή ξεκινάει τον Νοέμβριο του 1983, όταν ο Will Byers απάγεται από ένα πλάσμα από το Upside Down. Η μητέρα του, η Τζόις, και ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Jim Hopper, ψάχνουν για τον Will. Ταυτόχρονα, μια νεαρή ψυχοκινητική κοπέλα που ονομάζεται Eleven διαφεύγει από το εργαστήριο και βοηθά τους φίλους του Will, τον Mike, τον Dustin και τον Lucas, στις δικές τους προσπάθειες να βρουν τον Will. Η δεύτερη σεζόν καθορίζεται ένα χρόνο αργότερα, αρχίζοντας τον Οκτώβριο του 1984. Θα έχει διασωθεί, αλλά λίγοι γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των γεγονότων. Όταν ο Will βρέθηκε ότι εξακολουθούσε να επηρεάζεται από οντότητες από το Upside Down, οι φίλοι και η οικογένειά του μαθαίνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για το σύμπαν από το Upside Down.