To «The Quiz with Balls!» έρχεται τη νέα σεζόν με οικοδεσπότη τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Αν απαντήσεις σωστά, παραμένεις στο παιχνίδι. Αν όχι; Μία από τις γιγάντιες μπάλες έρχεται καταπάνω σου και σε ρίχνει στην πισίνα, βάθους 4 μέτρων! Αυτό είναι το «The Quiz with Balls!», το πιο φρέσκο, απρόβλεπτο και διασκεδαστικό game show, που έρχεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Το πρωτότυπο game show, που θα μεταδίδεται στον ΣΚΑΪ, με οικοδεσπότη τον Γιάννη Τσιμιτσέλη απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, συνδυάζει γνώσεις, γρήγορη και στρατηγική σκέψη, χιούμορ και κυρίως εντυπωσιακό θέαμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε επεισόδιο, δύο ομάδες που αποτελούνται από πέντε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζονται καλά, στέκονται στην υπερυψωμένη πλατφόρμα, πάνω από την πισίνα, και παίρνουν θέση μπροστά από τις συνολικά έξι θέσεις απαντήσεων.

Για κάθε ερώτηση, που είναι πάντα πολλαπλής επιλογής, κάθε παίκτης/τρια πρέπει να επιλέξει μια μοναδική απάντηση με την ελπίδα να είναι σωστή… Η αποκάλυψη των απαντήσεων γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι έχουμε συνηθίσει: 6 γιγαντιαίες μπάλες, ύψους 1,80 και βάρους 14 κιλών, κυλούν καταπάνω στους παίκτες!

Εάν ο παίκτης στέκεται στη θέση που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση, μένει στεγνός! Εάν όχι; Η μπάλα συνεχίζει να κυλάει και ο παίκτης κάνει μια θεαματική βουτιά!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε σωστή απάντηση οδηγεί την ομάδα και έναν παίκτη πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ!

Το «The Quiz with Balls!» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για να φέρει γνώσεις, γέλιο και μοναδικές στιγμές διασκέδασης.