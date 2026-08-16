O Βλαδίμηρος Κυριακίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός νέου θρίλερ

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επιστρέφει τηλεοπτικά με έναν ρόλο έκπληξη, σε μία νέα φιλόδοξη σειρά του Alpha, που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν είναι τα «Κενά μνήμης», μία μίνι σειρά που έρχεται στον Alpha, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

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Σύμφωνα με το MyTV, η σειρά, σκηνοθεσία του Φίλιππου Τσίτου και σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, επιχειρεί να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο το θέμα της άνοιας, συνδυάζοντας το ανθρώπινο δράμα με ένα καθηλωτικό θρίλερ εκδίκησης. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη όταν όλοι οι θεσμοί έχουν αποτύχει.

Πρωταγωνιστής είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος υποδύεται έναν συνταξιούχο που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας. Αντιλαμβανόμενος ότι η μνήμη του αρχίζει να τον εγκαταλείπει, αποφασίζει να προλάβει τον χρόνο και να κλείσει μια παλιά πληγή που τον στοιχειώνει επί δεκαετίες.

Πρόκειται για μια δικαστική υπόθεση στην οποία οι πραγματικοί ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Έτσι, πριν χαθούν οριστικά οι αναμνήσεις του, καταρτίζει μια «φονική λίστα», αποφασισμένος να αποδώσει μόνος του τη δικαιοσύνη που θεωρεί ότι το κράτος δεν κατάφερε να προσφέρει.

Δίπλα του συναντάμε τη Λένα Κιτσοπούλου, η οποία πραγματοποιεί τη μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της ερμηνεύοντας έναν από τους βασικούς ρόλους της σειράς, την αστυνομικό που θα παίξει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη. Πέρα όμως από την αγωνία και τις ανατροπές, τα «Κενά μνήμης» εστιάζουν κυρίως στην τραγική εσωτερική διαδρομή ενός ανθρώπου που βλέπει την ταυτότητά του να σβήνει μέρα με τη μέρα, δημιουργώντας ένα δράμα με έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο.