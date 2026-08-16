Cinobo: Όσες ταινίες και σειρές ήρθαν τον Αύγουστο – Απολαύστε την Αμελί και αφιερώματα για Queen και Rolling Stones

Για τον πιο χαλαρό μήνα του χρόνου, το Cinobο παρουσιάζει πλήθος ταινιών και σειρών για να μας κάνει παρέα στις διακοπές. Ανάμεσα στις νέες προσθήκες η θρυλική Αμελί – η ταινία ορόσημο του γαλλικού σινεμά που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής και μάς βάζει σε παριζιάνικη και ρομαντική διάθεση, για να μας θυμίσει γιατί αποτελεί την απόλυτη feelgood κινηματογραφική εμπειρία του 21ου αιώνα.

Ακόμη, στο Cinobo ανεβαίνουν για απεριόριστο streaming και άλλες εμβληματικές ταινίες, όπως οι 9½ Εβδομάδες, μια ταινία που σημάδεψε τη δεκαετία των 80s, το La Strada του Φεντερίκο Φελίνι, οι Αυτόχειρες Παρθένοι της Σοφία Κόπολα και η cult δημιουργία του Άλαν Πάρκερ The Commitments με τον αδικοχαμένο Γκλεν Χάνσαρντ στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση .

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Μαζί με τον δεύτερο κύκλο της σειράς Κακές Τέχνες, που έχει ήδη λατρευτεί από τους συνδρομητές μας, δύο νέες σειρές κάνουν την πρεμιέρα τους στην πλατφόρμα. Tο Holy Sh!t του Τζόφρι Εντχόβεν εστιάζει στη ζωή μιας νεαρή γυναίκας που ζει με σύνδρομο Τουρέτ. Με χιούμορ και ευαισθησία, η σειρά μάς βάζει στα παπούτσια της αφοπλιστικής ηρωίδας της, μιλώντας για την οικογένεια, τη συμφιλίωση και το θάρρος να διεκδικήσεις τη ζωή που ονειρεύεσαι. Το Σινεμά Γυμνό του Βάσου Γεώργα μας θυμίζει την ιστορία του ελληνικού ερωτικού σινεμά από τα ‘60s ως τα τέλη των ‘80s – ή αλλιώς από την ακμή του ως την παρακμή του.

Παράλληλα και τον Αύγουστο συνεχίζουν να ανεβαίνουν στο Cinobo live ιστορικές εμφανίσεις σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν κινηματογραφηθεί. Αυτό το μήνα απολαμβάνουμε τους Rolling Stones σε μια επική συναυλία στο Hyde Park, τους Queen σε μια ιστορική συναυλία που σημάδεψε την ποπ κουλτούρα αλλά και την Björk στο Cornucopia, ένα οπτικοακουστική υπερθέαμα-εμπειρία.

Σειρές

Το Σινεμά Γυμνό

Βάσος Γεώργας

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Διαθέσιμο

Η ιστορία του ελληνικού ερωτικού σινεμά από τα ‘60s ως τα τέλη των ‘80s – ή αλλιώς από την ακμή του ως την παρακμή του.

Από 5 Αυγούστου στο Cinobo

Holy Sh!t

Τζόφρι Εντχόβεν

Από 17 Αυγούστου στο Cinobo

Η Γιασμίν, μια νεαρή γυναίκα που ζει με το σύνδρομο Τουρέτ, ακολουθεί μια προστατευμένη ζωή και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα από το σπίτι, καθώς το όνειρό της να γίνει δασκάλα μοιάζει απρόσιτο. Όμως η ζωή της ανατρέπεται όταν ο ετοιμοθάνατος πατέρας της, ο Αμπντουλμάλεκ, που απουσιάζει από τη ζωή της εδώ και 25 χρόνια, επικοινωνεί μαζί της για να της ζητήσει συγχώρεση.

Cinobo Πρεμιέρες

Όπου Φυσάει ο Άνεμος

Where the Wind Comes From

Άμελ Γουελάτι

Διαθέσιμο

Σε μια μικρή πόλη της Τυνησίας, μια νεαρή κοπέλα που ονειρεύεται να αλλάξει περιβάλλον, βρίσκει ευκαιρία ζωής για να φύγει και καλεί τον παιδικό της φίλο να τη συνοδέψει. Η περιπέτειά τους θα δοκιμάσει τη φιλία τους καθώς περιέχει κινδύνους και ξυπνά παλιά τραύματα.

Η Ανάμνηση της Πριγκίπισσας Μούμπι

Memory of Princess Mumbi

Ντάμιεν Χάουζερ

Από 18 Αυγούστου στο Cinobo

Το 2093, ένας σκηνοθέτης γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για τον Μεγάλο Πόλεμο του 2070, που έσβησε τη σύγχρονη τεχνολογία. Σύντομα καταλαβαίνει ότι ακόμη και σε έναν διαλυμένο κόσμο, η ομορφιά είναι σε μικρές στιγμές.

Αμελί

Amélie

Ζαν-Πιερ Ζενέ

Από 25 Αυγούστου στο Cinobo

Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση.

New in Cinobo

Queen Rock Montreal

Σολ Σουίμερ

Διαθέσιμο

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα Queen ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα «We Will Rock You», «Somebody to Love» και «Bohemian Rhapsody», σε μια αξέχαστη ζωντανή συναυλία.

The Rolling Stones: Sweet Summer Sun – Χάιντ Παρκ Live (The Rolling Stones: Sweet Summer Sun – Hyde Park Live)

Πολ Ντάγκντεϊλ

Διαθέσιμο

Για πολλούς το κορυφαίο συγκρότημα της μουσικής ιστορίας. Εδώ μιλάμε για Satisfaction! Εξάλλου ποιος θα έλεγε όχι σε μια απολαυστική συναυλιακή best of εμπειρία των Rolling Stones;

Björk: Cornucopia (Björk: Cornucopia)

Ισόλντ Ιγκατότιρ

Διαθέσιμο

Η εμβληματική Ισλανδή τραγουδίστρια αναμειγνύει μαγικά μουσική, visuals και performance σε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεφεύγει από τα όρια της κλασικής live εμπειρίας.

Τα Παιδιά της Χορωδίας

Les Choristes

Κριστόφ Μπαρατιέ

Διαθέσιμο

Ο Πιερ, ένας επιτυχημένος μαέστρος, επιστρέφει στο σπίτι όταν πεθαίνει η μητέρα του. Τυχαία βρίσκει ένα παλιό ημερολόγιο και ανακαλεί τις παιδικές του αναμνήσεις από το σχολείο και τον δάσκαλο μουσικής του, Κλεμάν Ματιέ.

Χωρίς Αναστολές

Wicker Park

Πολ ΜακΓκίγκαν

Διαθέσιμο

Ένας διαφημιστής στο Σικάγο πιστεύει ότι βλέπει τυχαία σε ένα εστιατόριο τη γυναίκα που αγάπησε παράφορα και που εξαφανίστηκε χωρίς καμία εξήγηση. Εγκαταλείποντας την επαγγελματική του πορεία και τη νέα του σχέση, ξεκινά μια αναζήτηση για να την εντοπίσει.

9½ Εβδομάδες

9½ Weeks

Έιντριαν Λάιν

Διαθέσιμο

Ο Τζον, ένας χρηματιστής της Γουόλ Στριτ, και η Ελίζαμπεθ, βοηθός σε γκαλερί τέχνης, ξεκινούν μια ερωτική σχέση. Αυτό που αρχίζει ως μια συνηθισμένη γνωριμία εξελίσσεται σε μια σχέση έντονου πάθους, καθώς ο Τζον την ωθεί να εξερευνήσουν τολμηρά ερωτικά παιχνίδια.

Κόκκινος Ουρανός

Afire

Κρίστιαν Πέτζολντ

Διαθέσιμο

Ένας δύστροπος νεαρός συγγραφέας πηγαίνει στο εξοχικό σπίτι του κολλητού του Φίλιξ για να δουλέψει με την ησυχία του το νέο του μυθιστόρημα. Τα σχέδια του ανατρέπονται από την αναπάντεχη παρουσία της γοητευτικής Νάντια.

Η Αντιπροσωπεία

The Delegation

Μπουγιάρ Αλιμάνι

Από 19 Αυγούστου στο Cinobo

Στην Αλβανία του 1990, πριν το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος, μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία φτάνει για να αξιολογήσει την πρόοδο της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ένα εύθραυστο πολιτικό κλίμα, το καθεστώς αποφασίζει να χρησιμοποιήσει έναν πολιτικό κρατούμενο ως τεκμήριο «μεταρρύθμισης».

La Strada

Φεντερίκο Φελίνι

Από 20 Αυγούστου στο Cinobo

Μια αφελής και αθώα νεαρή γυναίκα ταξιδεύει με έναν βίαιο περιπλανώμενο καλλιτέχνη σε μια Ιταλία μεταπολεμικής ερήμωσης, αναζητώντας νόημα σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζει τη συμπόνια.

Αυτόχειρες Παρθένοι

The Virgin Suicides

Σοφία Κόπολα

Από 21 Αυγούστου στο Cinobo

Στην Αμερική των ‘70s, οι πέντε ονειροπόλες αδελφές Λίσμπον, σημάδεψαν τα αγόρια της γειτονιάς. Οι κοπέλες είναι καταπιεσμένες από τους συντηρητικούς γονείς τους, όμως το εφηβικό πάθος δε μπορεί να σβήσει.

Το Μικρό Νησί

Marshland

Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ

Από 27 Αυγούστου στο Cinobo

Στην Ισπανία του 1980 δύο αστυνομικοί ταξιδεύουν στον Νότο για να εξιχνιάσουν την εξαφάνιση δύο κοριτσιών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν υποδεικνύουν την πιθανότητα δράσης ενός serial killer στην περιοχή και τους φέρνουν στο κατόπι του, μα οι διαφορές μεταξύ τους δυσκολεύουν το έργο τους.

The Commitments

Άλαν Πάρκερ

Από 28 Αυγούστου στο Cinobo

Ο Τζίμι Ράμπιτ αφηγείται πως, αν και άνεργος νεολαίος, κατάφερε να στήσει μια soul μπάντα στο Δουβλίνο, αποτελούμενη εξ’ ολοκλήρου από μέλη της Ιρλανδικής εργατικής τάξης.