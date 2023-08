«Τον θέλει πάρα πολύ ο Acun Ilicali», λέει ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε σήμερα (07.08.2023) στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Yes» για το επόμενο Survivor, αλλά και για τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι ο Acun Ilicali θέλει πολύ τον Ντάνο στο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ αποκάλυψε και την αλλαγή που θα δούμε.

«Εγώ άκουσα ότι έχουν από κοντά τον τεράστιο παίκτη όλων των εποχών για μένα και είναι ο Ντάνος. Τον θέλει πάρα πολύ ο Acun Ilicali.

Εάν τα βρουν στο οικονομικό, εγώ θα ήμουν εκεί και δεν θα έχανα επεισόδιο για να δω τον Ντάνο. Κι άμα ήταν και ο Ντάφυ μέσα…

Στο επόμενο δεν θα είναι όλοι All Star. Θα είναι 10-12 Μαχητές, άγνωστα παιδιά και θα είναι και 12 All Star. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τους All Star να παίζουν κόντρα σε άγνωστους. Είναι κάτι διαφορετικό και θα πάει καλά», είπε ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος πρόσθεσε επίσης με νόημα: «Φαντάσου να είναι εκεί ο Αλέξης Παππάς, ο Ντάνος, η Δαλάκα, ο Ντάφυ…».