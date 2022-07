Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν οι υποφιότητες για τα 74α βραβεία Emmy. Αιτία; Από τη λίστα απουσιάζει το όνομα της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία, ομολογουμένως, έχει δώσει μια από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της και στον δεύτερο κύκλο της σειράς «The Morning Show».

Κατά πολλούς, το γεγονός πως η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι φέτος υποψήφια (όπως η συμπρωταγωνίστριά της Ρις Γουίδερσπουν) για ένα Emmy, είναι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες των υποψηφιότήτων. Υπάρχουν και για άλλους αντιδράσεις…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Τζένιφερ Άνιστον πρωταγωνιστεί ως τηλεοπτική παρουσιάστρια, Άλεξ Λέβι στη δραματική σειρά της Apple TV+, σχετικά με την προβληματική εσωτερική λειτουργία μιας εταιρείας παραγωγής ειδήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα από την Άνιστον, υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Πρωταγωνίστρια σε Δραματική Σειρά είναι η συμπρω ταγωνίστριά της, Ρις Γουίδερσπουν, ο Μπίλι Κράνταπ για βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά και η Μάρσια Γκέι Χάρντεν ως Καλεσμένη Ηθοποιός σε δραματική σειρά.

Το Twitter, θαυμαστές ζητούν… «δικαιοσύνη για την Τζένιφερ Άνιστον», εκφράζοντας την έκπληξη και την απογοήτευσή τους για το γεγονός πως την αγνόησαν!

jennifer aniston was robbed. they both deserved a nomination for this scene alone #emmys pic.twitter.com/ZTNervhkLO — undetected woman (@mooregulies) July 12, 2022

«Η Τζένιφερ Άνιστον θα έπρεπε να είχε προταθεί επειδή σήκωσε ολόκληρη τη δεύτερη σεζόν του “The Morning Show” μόνη στους ώμους τους» υποστήριξε θαυμαστής.

Emmy snubs 2022: Julia Roberts, Jennifer Aniston among actors left off nomination list https://t.co/tLb9VjM99E via @usatoday COME ON! DID THEY NOT SEE "GASLIT" Who are the Judges! pic.twitter.com/Ns4tOFNMBF — Gloria Loftin (@GloriaLoftin1) July 12, 2022

JENNIFER ANISTON POURED BLOOD, SWEAT AND TEARS INTO THE PERFORMANCE ON THE MORNING SHOW, HOW? pic.twitter.com/ZRnMQaKqsv — Bey (@jenfanbase) July 12, 2022

Jennifer Aniston should have received the nomination for drama lead actress in "The Morning Show." I said what I said #Emmys2022 pic.twitter.com/TparFBJkhM — Kayla Hevey (@KaylaHevey) July 12, 2022

«Η Τζένιφερ Άνιστον έχυσε αίμα, ιδρώτα και δάκρυα στη σειρά;» διερωτήθηκε χρήστης στο Twitter. Κάποιος μάλιστα ζήτησε: «Δικαιοσύνη για την Τζένιφερ Άνιστον».