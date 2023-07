Τονίζοντας μπροστά στους δημοσιογράφους ότι απειλείται το επάγγελμά τους, οι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ κατεβαίνουν και επισήμως σε απεργία, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με το CBS.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι οι διαπραγματευτές του συνδικάτου των ηθοποιών του Χόλιγουντ τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της διοργάνωσης απεργίας μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τα στούντιο του Χόλιγουντ…

@sagaftra President @frandrescher says the union will strike tonight starting at midnight. Drescher was in tears announcing the strike, saying it was a difficult but serious decision. @KFIAM640 #SAGAFTRA #ActorsStrike pic.twitter.com/vNFz2Ko0Wt