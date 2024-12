Χριστούγεννα στο ERTFLIX με δεκάδες ξένες ταινίες

Το ERTFLIX υποδέχεται τις φετινές γιορτές με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους! Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ «στολίστηκε» με δεκάδες ξένες ταινίες στην ειδική κατηγορία «Χριστούγεννα για όλους» για ατελείωτη διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Η νέα κατηγορία του ERTFLIX, που θα ανανεώνεται διαρκώς, έρχεται να συμπληρώσει το εορταστικό κανάλι EΡΤChristmas, καθώς και το γιορτινό webradio Radiochristmas.gr, κάνοντας τα φετινά Χριστούγεννα πραγματικά αξέχαστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και ζήσαν αυτοί καλά…» (We Wish You A Marry Christmas / Marrying Father Christmas) – 2018

Όταν η Μιράντα Τσέστερ ξεκινούσε να βρει πληροφορίες για τον βιολογικό της πατέρα, πριν από δύο Χριστούγεννα, δεν φανταζόταν ποτέ ότι η έρευνά της θα την οδηγούσε τόσο στην οικογένεια που πάντα επιθυμούσε όσο και στον Ίαν ΜακΆντρικ – τον έρωτα της ζωής της. Μετά τον ρομαντικό τους αρραβώνα τα προηγούμενα Χριστούγεννα, η Μιράντα ετοιμάζεται να τον παντρευτεί. Όσο πλησιάζει η ημερομηνία του γάμου, η Μιράντα θέλει να είναι σίγουρη, πως το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή της, ανοίγεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Γουάνινγκ

Πρωταγωνιστούν: Έριν Κράκαου, Νίαλ Μάτερ, Γουέντι Μάλικ, Π. Λιν Τζόνσον

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έρωτας και σοκολάτες» (The Christmas Chocolatier) – 2024

Η Σάρλοτ είναι αποφασισμένη να σώσει το κατάστημα σοκολάτας της γιαγιάς της, τη Σοκολατερί Ντόμπλερ, το οποίο απειλείται από την κατασκευαστική εταιρεία Δούναβης. O Χένρι Μπρόντμπεντ, μετακόμισε πρόσφατα στην Βιέννη για να ηγηθεί αυτής της εταιρείας, αλλά αγνοεί ότι τα σχέδιά του θέτουν σε κίνδυνο το κατάστημα της Σάρλοτ. Μια τυχαία συνάντηση τούς φέρνει κοντά, αλλά όταν η εκείνη ανακαλύπτει την ταυτότητά του, το εκκολαπτόμενο ειδύλλιό τους δοκιμάζεται. Μαζί, πρέπει να ξεπεράσουν προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, για να βρουν μια λύση που θα διαφυλάξει τη σοκολατερί και τον έρωτά τους.

Σκηνοθεσία: Λιφ Μπρίστοου

Πρωταγωνιστούν: Μπρίτανι Μπρίστοου,Κάθριν Ντίσερ,Άνταμ Μποντζ,Μπράιαν Οκς, Σουζάν ΜακΚένι

«Χριστουγεννιάτικο φιλί» (A Kiss for Christmas / Inn for Christmas) – 2020

Η Μάντι Λιντς είναι μια επιτυχημένη νεαρή γυναίκα: ζει στο ηλιόλουστο Μαϊάμι και έχει μια επιτυχημένη καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Δεν επισκέπτεται συχνά το πατρικό της, αλλά φέτος η γιαγιά της την έπεισε επιτέλους να έρθει σπίτι της για τα Χριστούγεννα. Η Μάντι έχει και έναν ακόμα λόγο: το γραφικό τοπικό πανδοχείο πωλείται και θέλει να το αποκτήσει για την εταιρεία της. Με τα μάτια της στραμμένα σε αυτόν τον στόχο, η Μάντι ταξιδεύει πίσω στο πατρικό της, αλλά στον δρόμο της προς τα εκεί, θα διασταυρωθεί με τον Λούκας Μενζίνο, τον αντίπαλό της στο Λύκειο – που αποδεικνύεται ότι έχει βάλει στο μάτι κι εκείνος το πανδοχείο.

Σκηνοθεσία: Τζέσε Άικαμαν

Πρωταγωνιστούν: Τζόνα Γουόλς, Τζέσι Χατς, Τζέιν Ίστγουντ, Τάμι Ίζμπελ, Αρτ Χινλτ, ’Ελενα Τζουάτκο

«Το πιο γευστικό πρωτάθλημα» (Christmas Cupcakes) – 2018

Όταν ο πατέρας της Κιμ και της Τζίνας πεθαίνει πριν από τις γιορτές, οι δύο ψυχραμένες αδελφές συμμετέχουν σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό αρτοποιίας, για να γλυτώσουν τον φούρνο από τη χρεωκοπία. Αυτό που δεν υπολογίζουν είναι η ευκαιρία να κερδίσουν πολλά περισσότερα, με την Κιμ να επανασυνδέεται με την κόρη της και την Τζίνα να ερωτεύεται έναν αντίπαλο σεφ. Σύντομα θα βρεθούν μπλεγμένες στον κόσμο της ανταγωνιστικής ζαχαροπλαστικής, γεμάτο ασυνήθιστους χαρακτήρες που τις κάνει να συνειδητοποιήσουν πως το να κερδίσουν το βραβείο μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο είχαν σχεδιάσει. Με την ευκαιρία να συμφιλιωθούν, να σώσουν το αρτοποιείο, ακόμη και να βρουν την αγάπη, οι αδελφές συνειδητοποιούν τη σημασία της οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Ντίλαν Πιρς

Πρωταγωνιστούν: Έριν Κάρπλακ, Σίντι Μπάσμπι, Κόρεϊ Λόραντζερ, Κρίστιαν Μπρουν, Ααντίλα Ντοσάνι

«Μαμάδες με κακή διαγωγή: Χριστούγεννα εκτός ελέγχου» (A Bad Moms Christmas) – 2017

Οι τρεις γνωστές μας, παραγνωρισμένες και στρεσαρισμένες μαμάδες, σπάνε το κατεστημένο και επαναστατούν ενάντια στις προκλήσεις και τις προσδοκίες της πιο απαιτητικής περιόδου ολόκληρου του χρόνου, των Χριστουγέννων. Κι αν η προετοιμασία των ιδανικών -για τις οικογένειές τους- εορτών δεν είναι εύκολη υπόθεση, γίνεται δυσκολότερη με το να φιλοξενούν και τις δικές τους μαμάδες.

Σκηνοθεσία: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ

Πρωταγωνιστούν: Μίλα Κούνις, Κρίστεν Μπελ, Κάθριν Χαν, Σούζαν Σάραντον, Τζάστιν Χάρτλεϊ, Κριστίν Μπαράνσκι, Τσέριλ Χάινς, Πίτερ Γκάλαχερ, Τζέι Χερνάντεζ

«Office Christmas Party» – 2016

Όταν μία αυταρχική διευθύνουσα σύμβουλος αποφασίζει να κλείσει το οικονομικά αποτυχημένο εταιρικό παράρτημα του άσωτου αδελφού της, αυτός και οι συνάδελφοι του αποφασίζουν να διοργανώσουν ένα επικό πάρτι στα γραφεία της εταιρείας, με σκοπό να ικανοποιήσουν έναν κορυφαίο επιχειρηματία, να τον κάνουν πελάτη τους και να σώσουν τις δουλειές τους. Καθώς το αλκοόλ ρέει άφθονο, επηρεάζει συμπεριφορές και αποφάσεις, και τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου! Ετοιμαστείτε να δουλέψετε σκληρά και… να παρτάρετε ακόμα σκληρότερα!

Σκηνοθεσία: Τζος Γκόρντον, Ουίλ Σπεκ

Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Άνιστον, Τι Τζέι Μίλερ, Τζέισον Μπέιτμαν, Ολίβια Μαν, Κέιτ ΜακΚίνον, Κόρτνεϊ Μπι Βανς

«Μυστικός Άι Βασίλης» (Christmas Angel) – 2009



Η Άσλεϊ ήταν μόνη της σε όλη της τη ζωή. Αυτά τα Χριστούγεννα νιώθει ακόμα πιο μόνη καθώς ψάχνει μάταια για δουλειά, ώστε να συντηρήσει τον εαυτό της και τον σκύλο της, Ντας. Στην προσπάθειά της αυτή έρχεται ο γείτονάς της, Νικ, να τη βοηθήσει προσφέροντάς της εργασία, ως βοηθός του. Τι πρέπει να κάνει; Nα βοηθάει τους άλλους. Υπάρχει όμως μια παγίδα που πρέπει να προσέξει η Άσλεϊ: δεν μπορεί να πει σε κανέναν ότι το νέο της αφεντικό είναι ένα είδος Μυστικού Άγιου Βασίλη, που βοηθάει τους άλλους ανώνυμα. Ξεκινώντας, η Άσλεϊ γνωρίζει τον Γουίλ, έναν συγγραφέα για ένα επιχειρηματικό περιοδικό, ο οποίος ανακαλύπτει τι κάνει η Άσλεϊ – και, το πιο σημαντικό, την ανάμειξη του Νικ. Καθώς η Άσλεϊ και ο Νικ βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη, η Άσλεϊ προσπαθεί να προστατεύσει το μυστικό του Νικ και τη δική της καρδιά, ενώ ο Γουίλ πρέπει να ζυγίσει τις συνέπειες αυτού που κάνει.

Σκηνοθεσία: Μπράιν Μπρου

Πρωταγωνιστούν: Κάρι Χόκερ, Κέι-Σι Κλάιντ, Μπρους Ντέιβισον, Μορίν ‘Ιστγουντ

«Εκεί που αρχίζει η μαγεία» (The Christmas Card) – 2006

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, ο Λοχίας Κόντι Κάλεν λαμβάνει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα από μια εκκλησιαστική ενορία, η οποία στέλνει κάρτες σε ορφανούς στρατιώτες ως κοινωνική προσφορά. Όμως, ο νεαρός στρατιώτης θα αναγκαστεί σε υποχρεωτική άδεια όταν ο καλύτερός του φίλος σκοτώνεται στο μέτωπο. Επιστρέφοντας σπίτι, επισκέπτεται τη Νεβάδα και γνωρίζει τη Φέιθ Σπέλμαν, την κοπέλα που έγραψε την κάρτα. Κατά τύχη σώζει τον πατέρα της, Λουκ, από ένα τροχαίο ατύχημα. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, η οικογένεια Σπέλμαν τον προσκαλεί για δείπνο και προτείνει να τον φιλοξενήσει για τις γιορτές. Για να τους το ανταποδώσει, ο Κόντι βοηθά στην οικογενειακή επιχείρηση ξυλείας και παράλληλα αρχίζει να γοητεύεται από την Φέιθ.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Μπριτζγουότερ

Πρωταγωνιστούν: Έντουαρντ Άσνερ, Τζον Νιούυτον, Άλις Έβανς,Λόις Νέτλετον, Πίτερ Τζέισον

«Χριστούγεννα στο Χάρτλαντ» (A Heartland Christmas) – 2010

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και στο ράντσο Χάρτλαντ φτάνει μια ανώνυμη κλήση, για κάποια άλογα που παγιδεύτηκαν έπειτα από χιονοστιβάδα στα Βραχώδη Όρη. Η Τάμι, ο Τάι, ο Τζακ και ο Τιμ θυσιάζουν τα Χριστούγεννα στο Χάρτλαντ, για να σώσουν τα άλογα που λιμοκτονούν στην απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. Κατά τη διάρκεια μιας τολμηρής διάσωσης, καταφέρνουν να φέρουν κοντά μια πόλη και μια οικογένεια, που είχε χωριστεί από μια τραγωδία που συνέβη πριν από πολύ καιρό.

Σκηνοθεσία: Ντιν Μπένετ

Πρωταγωνιστούν: Άμπερ Μάρσαλ, Γκράχαμ Γουόρντλ, Μισέλ Μόργκαν, Κρις Πότερ, Τζέσικα Άμμλι, ’Ελεν Τζόι

«Χριστουγεννιάτικος μποναμάς» (A Bramble House Christmas) – 2017



Η Γουίλα είναι νοσηλεύτρια και δέχεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν πρώην ασθενή της. Πανευτυχής, κλείνει χριστουγεννιάτικες διακοπές με τον γιο της, Σκάουτ.

Ταυτόχρονα, η Μόλι και ο Φιν πιστεύουν ότι η Γουίλα εξαπάτησε τον πατέρα τους και γι’ αυτό τη συμπεριέλαβε στη διαθήκη του. Αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, ο Φιν ακολουθεί τη Γουίλα στο Μπραμπλ Χάουζ, για να της ζητήσει εξηγήσεις. Τελικά, όμως, την ερωτεύεται και εκείνη το ίδιο!

Όταν οι πραγματικές προθέσεις του Φιν αποκαλύπτονται, πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της και να κάνει τα φετινά Χριστούγεννα ξεχωριστά και για τους δυο.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Ρ. Μονρό

Πρωταγωνιστούν: Ότομ Ρίσερ, Ντέιβιντ Χέιντν-Τζόουνς, Λίαμ Χιούζ

«Το παιχνίδι της μοίρας» (The Christmas Apprentice / Christmas in Vermont) – 2016

Ένα στέλεχος εταιρείας, η Ρίλεϊ Τόμας, αναλαμβάνει τη ρευστοποίηση μιας μικρής βιομηχανίας ρούχων στο Βέρμοντ, κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων.

Προσλαμβάνει τον ιδρυτή της, Νικ, που πλέον έχει πάρει σύνταξη, για να τη βοηθήσει.

Στην πορεία, όμως, συνειδητοποιεί τη σημασία που έχει η εταιρία για εκείνη τη μικρή πόλη, ενώ ταυτόχρονα ερωτεύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, Γιατ.

Καθώς οι προτεραιότητές της αλλάζουν κι ο έρωτάς της φουντώνει, θα καταφέρει να αντιταχθεί στο αφεντικό της και να σώσει τελικά την εταιρία;

Σκηνοθεσία: Φρεντ Όλεν Ρέι

Πρωταγωνιστούν: Άμπιγκεϊλ Χοκ, Ντέιβιντ Ο’Ντόνελ, Τσέβι Τσέις

«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες για όλους» (An Assortment of Christmas Tales in No Particular Order) – 2019

Μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων με αυτή την όχι και τόσο συμβατική συλλογή οκτώ εορταστικών ιστοριών – μερικών άτακτων, μερικών καλών.

Σκηνοθεσία: Κρίς Ειγκόστον, Κλάρα Αλτίμας, Νιλ Χούμπερ, Ναμπίλ Μπαντίν

Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Κίρα Άρμοστρονγκ, Σάρα Γουέισγκλας, Κρίστιαν Μπρουν, Σίλα Μακκάρθι, Ρέιτσελ Γουίλσον, Μισέλ Αργίρις, Καρίσα Στρέιν, Κέιτι Στρέιν, Τζέισον Πρίσλει