Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Axl Rose – Ξεχώρισε ο Biased Beast ως Άννα Βίσση

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (26-04-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και ο Biased Beast απέσπασαν τα πιο θερμά χειροκροτήματα για τις ερμηνείες και τις κινήσεις τους επί σκηνής. Οι μεταμφιέσεις κέρδισαν και το τηλεοπτικό κοινό, που αντάμειψε το σόου με υψηλά νούμερα στους πίνακες τηλεθέασης.

Το Your Face Sounds Familiar έκανε μέσο όρο 21,5% στο δυναμικό κοινό και ακόμα υψηλότερες «πτήσεις» στο γενικό σύνολο, με μέσο όρο 22,1%. Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, μεγάλος νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό και την κριτική επιτροπή ερμηνεύοντας το «Sweet Child O Mine».

Με τον Σάκη Ρουβά στον ρόλο του παρουσιαστή και 10 παίκτες να δοκιμάζονται στις πιο ανατρεπτικές μεταμφιέσεις, το show είχε λάμψη, “δυνατές” ερμηνείες αλλά και στιγμές συγκίνησης.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ενσαρκώνοντας αγαπημένους καλλιτέχνες.

Τις εντυπώσεις έκλεψε και ο Biased Beast ως Άννα Βίσση. Ο καλλιτέχνης φόρεσε ξανθιά περούκα, μαύρα ρούχα, γάντια και παντελόνι καμπάνα, με την εικόνα του να θυμίζει κατά πολύ σε αυτή της σταρ.

Η ερμηνεία του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως Γιάννης Πάριος ήταν και εκείνη στα highlights της βραδιάς. Ο καλλιτέχνης καθισμένος σε ένα σκαμπό με λευκά ρούχα τραγούδησε το «Το πουλάω το σπίτι».

Θερμά χειροκροτήματα και για τον Μέμο Μπεγνή που εμφανίστηκε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar ως APON.

Όπως πάντα, στο κλείσιμο του επεισοδίου, το «Buzzing» πήρε φωτιά, αναθέτοντας στους παίκτες τους ρόλους για την επόμενη Κυριακή, οι οποίοι αναμένεται να ανεβάσουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Μεγάλος νικητής του πρώτου επεισοδίου είχε αναδειχθεί ο Biased Beast ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Μπένσον Μπουν από την εμφάνισή του στα Γκράμι με την ολόσωμη μπλέ φόρμα.