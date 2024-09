Grivalia Hospitality: Τα τρία 5άστερα projects που θα «τρέξουν» μέσα στην επόμενη πενταετία

Επενδύσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να υλοποιήσει μέσα στην επόμενη πενταετία η Grivalia Hospitality, έχοντας στα «σκαριά» δύο μεγάλα 5άστερα τουριστικά projects στη Μύκονο και στους Πεταλιούς.

Παράλληλα, μέσα στα σχέδια της είναι και η επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Amanzoe, η οποία αφορά την κατασκευή και την πώληση επιπλέον 10 με 15 Aman branded κατοικιών. Προτεραιότητα για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Grivalia Hospitality, Γιώργο Χρυσικό, είναι να προχωρήσουν μετά από σημαντικές καθυστερήσεις και εμπόδια το project «Blue» στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου και το αντίστοιχο έργο στους Πεταλιούς.

Συγκεκριμένα, για το Project Blue, το οποίο θυμίζουμε ότι το ΣτΕ δεν είχε εγκρίνει το αρχικό πλάνο της επένδυσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εναπασχεδιασμός, η εταιρεία έχει υποβάλει νέο σχέδιο ηπιότερης ανάπτυξης στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να το ελέγξουν και να το εγκρίνουν. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ «έκοψε» τη δημιουργία μαρίνας μετά τη προσφυγή του Δήμου Μυκόνου.

Υπενθυμίζεται ότι προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 192 κλινών με συνοδευτικές εγκαταστάσεις άθλησης, κέντρου ευεξίας (spa), πολυχώρο εκδηλώσεων και καταστήματα. H επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή 65 κατοικιών ενός δωματίου επιφάνειας 45-50 τ.μ., 15 κατοικιών επιφάνειας 70 τ.μ., 9 κατοικιών των 2 δωματίων επιφάνειας 100 τ.μ., 5 κατοικιών των 3 δωματίων επιφάνειας 130 τ.μ., και μιας βίλας 160 τ.μ. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται πλέον ότι θα ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ και οι εργασίες εφόσον ξεκινήσουν εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν συνολικά τρία χρόνια.

Για το συγκεκριμένο έργο, επίσης η Grivalia έχει συμφωνία με τη Mandarin. Ωστόσο, πέρα από το «κόλλημα» που έχει δημιουργήσει το ΣτΕ, στην Μύκονο τους τελευταίους μήνες υπάρχει παύση των οικοδομικών αδειών με αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι επενδυτές μάλιστα περιμένουν με αγωνία να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, ώστε να λυθεί το «χειρόφρενο» για την υλοποίηση των projects.

Ταυτόχρονα, η Grivalia προσπαθεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και για το project «Πεταλιοί», όπου έχει επενδύσει ως την 31η Δεκεμβρίου 2023 το ποσό των 38,8 εκατ. ευρώ για αγορές οικοπέδων, επί των οποίων επιδιώκεται να αναγερθεί πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, που θα το λειτουργήσει η Six Senses. Όπως είχε δηλώσει μάλιστα και κατά το παρελθόν ο Γιώργος Χρυσικός: «Το έργο εντάχτηκε ήδη στις στρατηγικές επενδύσεις από το Enterprise Greece και αναμένουμε την έγκρισή του από τη διυπουργική. Δεν περιμέναμε όμως άπραγοι· έχουμε ολοκληρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές και άλλες απαιτούμενες μελέτες, και μόλις πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο».

Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, η τουριστική ανάπτυξη θα βρίσκεται στη Μεγαλόνησο, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πεταλιών, στη νότια πλευρά του νησιού για τη δημιουργία και λειτουργία ενός υπερπολυτελούς θέρετρου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το project έχει ήδη αγοραστεί και ξεπερνά τα 500 στρέμματα, ενώ στόχος είναι το νέο resort να έχει απολύτως «πράσινο» αποτύπωμα, με πλήρη ενεργειακή αυτονομία.

Το νέο οικολογικό θέρετρο θα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχειακή εγκατάσταση, εστιατόρια, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και beach club, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες. Προβλέπεται, επιπλέον, η ανάπτυξη πολυτελών branded κατοικιών, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ιδιωτικότητα και πολυτέλεια, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη σειρά ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Σήμερα, η Grivalia Hospitality έχει αξία χαρτοφυλακίου που φτάνει το 1 δισ. ευρώ, διατηρώντας έξι πολυτελή ξενοδοχειακά έργα σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας περίπου 500 κλειδιών σε Αθήνα, Πόρτο Χέλι, Πάρο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα δύο από αυτά εγκαινιάστηκαν μέσα στο 2023, -τον Ιούλιο του 2023 το ξενοδοχείο Avant Mar στην Πάρο, μέλος των Luxury Hotels of the World, και το Νοέμβριο του 2023 το υπερπολυτελές ξενοδοχείο O&O Aesthesis στη Γλυφάδα (πρώην Αστέρια Γλυφάδας). Τον Ιούνιο του 2024 ξεκίνησε την λειτουργία του το 91 Athens Riviera, που εισάγει ένα νέο concept στην Αθηναϊκή Ριβιέρα συνδυάζοντας ένα Private Members Club με την εμπειρία ενός “Luxury Glamping”.

Ήδη λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη το ξενοδοχείο On Residence, μέλος των Small Luxury Hotels of the World, το Meli Palace στην Κρήτη καθώς και το πολυτελές θέρετρο Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, με τα δύο ξενοδοχεία να αποτελούν τις ναυαρχίδες του Ομίλου. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, για το 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44 εκατ. ευρώ έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων του ξενοδοχείου Amanzoe στην Πελοπόννησο.

Την ίδια στιγμή, η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου ανέρχεται σε ζημιά κυρίως από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων των εταιρειών του ομίλου «PEARL Island Holdings» με το φερώνυμο, προς πώληση project στον Παναμά και την αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου των εταιρειών του ομίλου «Wellcy Ventures» που συνδέεται με το προωθούμενο project της Μυκόνου και έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις στην αδειοδότησή του.

Ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν στο τέλος του 2023 σε 189 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις σε 44 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31/12/2023 ανέρχονταν σε 105 εκατ. ευρώ καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μέτοχοι κατέβαλαν, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, περίπου 155 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν νέα δάνεια 72 εκατ. ευρώ.