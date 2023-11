Cenergy Holdings, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων – Βίκος, Μπάρμπα Στάθης, Rontis Hellas, Uni Pharma SA και Start Up / Scale Up | Hack The Box είναι οι φετινοί Growth Winners, που ανακοινώθηκαν στις 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των Growth Awards 2023, τον θεσμό που έχουν καθιερώσει η Eurobank και η Grant Thornton και που φέτος συμπληρώνει 7 έτη παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Ο θεσμός επιβραβεύει τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που διακρίνονται για τη συμβολή τους στην εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εγχώριου επιχειρηματικού τοπίου.

Η επιλογή των νικητών γίνεται μέσα από μια διαδικασία που αναπτύσσεται σε τρεις (3) φάσεις, σύμφωνα με τις αναλυτικές προβλέψεις της σχετικής Προκήρυξης, η πρώτη (φάση) εκ των οποίων εκκινεί μέσω της άντλησης πληροφοριών από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, για περισσότερες από 8.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με γνώμονα βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, ενώ στη συνέχεια (κατά τη δεύτερη και τρίτη φάση) αξιολογούνται οι προκριθείσες εταιρείες που υπέβαλαν υποψηφιότητα συμμετοχής επί τη βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων και αναδεικνύονται οι έξι (6) νικήτριες εταιρείες (Growth Winners) εκ των οποίων η μία (1) νικήτρια περιλαμβάνεται στην ειδική κατηγορία Start-Up / Scale-Up._

Η τελετή έναρξης

Την έναρξη της τελετής, όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Οι 6 Growth Winners ανακοινώθηκαν από τους προέδρους της 20μελούς Επιτροπής Βράβευσης των Growth Awards 2023, κ.κ. Γιώργο Ζανιά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank και Βασίλειο Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton.

Αριστεία των ελληνικών επιχειρήσεων

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε «Τα Growth Awards είναι ένας θεσμός αριστείας των ελληνικών επιχειρήσεων. Και αυτό έχει τη σημασία του στην προσπάθεια που όλοι μαζί κάνουμε για να στηρίξουμε το ελληνικό επιχειρείν!».

Ο κ. Κ. Χατζηδάκης σημείωσε, επίσης, ότι «τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει γίνει πολύ πιο φιλική στο επιχειρείν: Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Η εντυπωσιακή αύξηση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Το ρεκόρ όλων των εποχών το 2022 στις εξαγωγές. Η μείωση της ανεργίας κατά σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας, με πιο πρόσφατη την αναβάθμιση από την Standard & Poors».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης η οποία έχει ως βάση της τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα: «Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η έμφαση στους κλάδους στους οποίους η ελληνική οικονομία είναι πιο ανταγωνιστική, τα κίνητρα για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της καινοτομίας, η στήριξη στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, καθώς και οι δράσεις για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, είναι βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε μπροστά με μια διατηρήσιμη ανάπτυξη!».

Δηλώσεις του Φωκίωνα Καραβία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του δήλωσε: «Η πρωτοκαθεδρία σήμερα κρίνεται κυρίως στο πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα, για να ενθαρρύνει την έρευνα, να συνδέσει τα πανεπιστήμια με την παραγωγή, να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση ταλέντου σε παγκόσμια κλίμακα και να στηρίξει «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές».

Γιατί χωρίς το απαραίτητο μέγεθος κανείς δεν θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στον αμερικανικό ή τον κινεζικό ανταγωνισμό που λαμβάνει απεριόριστη κρατική υποστήριξη». Ο κ. Φ. Καραβίας αναφέρθηκε στις δράσεις που λαμβάνει η Τράπεζα στο πλαίσιο αυτό σημειώνοντας πώς «στην Eurobank, πέρα από τις επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία, ενισχύουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω του επιχειρηματικού επιταχυντή egg» ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία, από την Τράπεζα, ειδικής μονάδας υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω εξειδικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών και χρηματοδότησης.

Κίνητρα για την επιχειρηματικότητα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς, δήλωσε: «Η εξέλιξη ενός ανταγωνιστικού προτύπου επιχειρηματικότητας είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Ένα δυναμικό επιχειρείν είναι κινητήρια δύναμη για να πετύχουμε μια σταθερή άνοδο των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, που συνιστά ικανή συνθήκη για να πετύχει η ελληνική οικονομία την πολυεπίπεδη αναβάθμιση που επιχειρεί, και τη δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας και προκλήσεων παγκοσμίου εύρους.

Οι Growth Winners αντιπροσωπεύουν αυτήν ακριβώς τη δυναμική: Κάνουν πράξη το βέλτιστο, επιλέγουν να εξελιχθούν πρωτοπορώντας και προσαρμόζονται εγκαίρως για την υπέρβαση αντιξοοτήτων και τη διαχείριση μεγάλων αλλαγών, όπως η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά την υγιή επιχειρηματικότητα με σταθερή τη δική της δέσμευση στην πρωτοπορία και στη διαμόρφωση συνθηκών συλλογικής ευημερίας για όλους».

Έμφαση στην πράσινη μετάβαση

Στην τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, δήλωσε ότι: «Φέτος συμπληρώνονται επτά χρόνια από τη θέσπιση του θεσμού των Growth Awards. Ξεκινήσαμε τον θεσμό σε μία δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματικότητα. Αναδείξαμε επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση και οι οποίες παράλληλα επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και προσαρμοστικότητα στις κοσμογονικές αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές εξελίξεις. Επιχειρήσεις που δημιουργούν πλούτο για την κοινωνία, που δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και επιδεικνύουν την κοινωνική τους ευαισθησία. Θα συνεχίσουμε να ξεχωρίζουμε και να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διάνθιση της υγιούς επιχειρηματικότητας».