Prodea: Στα 2,71 δισ. η αξία των ακινήτων – Το deal με την ΕΤΕ και οι δόσεις στον Παπαλέκα

Στα 2,71 δισ. ευρώ έφτασε η αξία του χαρτοφυλακίου της Prodea Investments έναντι 2,79 δισ. ευρώ το 2022. Η συγκεκριμένη μεταβολή, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας, οφείλεται στο μπαράζ πωλήσεων που πραγματοποίησε μέσα στην χρονιά.

Παράλληλα, η εύλογη αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ, με τη στόχευση της Prodea Investments να επικεντρώνεται τόσο στα logistics όσο και στις κατοικίες.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείται συνολικά από 348 ακίνητα κυρίως καταστήματα και γραφεία συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.362 χιλ. τ.μ.

Συγκεκριμένα, 299 από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας.

Επίσης, τα 21 ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, 24 ακίνητα στην Ιταλία, δύο ακίνητα στη Βουλγαρία και τα δύο ακίνητα στη Ρουμανία.

Στις αρχές 2024 η Prodea Investments απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό και έλεγχο της εταιρείας MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc («MHV») που αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα, έναντι τιμήματος 254 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω απόκτηση ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Prodea στον ξενοδοχειακό κλάδο, συμβάλλοντας στην σημαντική αύξηση του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητη περιουσία στον τομέα της φιλοξενίας.

Η Prodea κατέβαλε 70 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή, στις 8 Δεκεμβρίου καθώς και άλλα 75,4 εκατ. ευρώ, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (24 Ιανουαρίου 2024), δηλαδή σύνολο 145,4 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα, ονομαστικής αξίας 90 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σε 3 δόσεις εντός διετίας (σ.σ. ως 24/01/2026), ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο υπερτίμημα, ονομαστικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, η καταβολή του οποίου συναρτάται με την έκδοση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα του Porto Paros.

Η Prodea κατέχει πλέον το 80% της MHV, η οποία στις 24 Ιανουαρίου 2024 είχε προσωρινή καθαρή λογιστική αξία 364 εκατ. ευρώ, προ αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και ενσώματων παγίων.

Η MHV ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία μέσω των ακινήτων της και στην ανάπτυξη οικιστικών έργων υψηλής ποιότητας.

Αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες με ένα δίκτυο διακεκριμένων διεθνών φορέων στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης και της πολυτελούς ένδυσης, η MHV εστιάζει στη δημιουργία ποιοτικών προορισμών υψηλής ποιότητας.

Στο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της, η MHV διαθέτει το Parklane, a Luxury Collection Resort and Spa, Limassol, το Nammos Limassol, το LPM Restaurant and Bar, το Park Tower Residences και το The Landmark Nicosia στην Κύπρο. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο επεκτείνεται στην Ελλάδα με το Nikki Beach Resort και το Porto Paros.

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Prodea εστιάζει επίσης στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της.

Στρατηγική της εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό την 4 Απριλίου 2024 η εταιρεία ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την απόκτηση οικοπέδων στον Ασπρόπυργο, Αττικής.

Τα εν λόγω οικόπεδα αφορούν την περαιτέρω επέκταση της όμορης έκτασης η οποία έχει ήδη αποκτηθεί από την ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. με σκοπό την ανέγερση σύγχρονου logistics center περίπου 100 χιλ. τ.μ., από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Η εταιρεία επενδύει σημαντικά και στα οικιστικά ακίνητα, καθώς μέσω της θυγατρική της «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ», απέκτησε οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Πόντου 41 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) , στο οποίο θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε στα 5,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει το αποτύπωμά της στον κλάδο των κατοικιών, με ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα έως και 200 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2025-2026 για νέα ακίνητα κατοικιών, με αυτές να προορίζονται είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση.

Ακόμη σε φάση ολοκλήρωσης είναι και το deal της ΑΕΕΑΠ με την Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε ότι συνολικά 43 ακίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα μισθώνει η τράπεζα από την Prodea θα τα επαναγοράσει σε υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι τα είχε αποκτήσει στο παρελθόν.

Mέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η πώληση 22 εκ των ανωτέρω ακινήτων της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 110,4 εκατ. ενώ η λογιστική τους αξία ανερχόταν σε 110.6 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Prodea σύναψε συμφωνία ομολογιακού δανείου ως 250 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα. Το δάνειο έχει διάρκεια 7 έτη με επιτόκιο Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 1,9% και θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και κεφάλαιο κίνησης.

Στις 28 Μαρτίου εκταμιεύθηκαν 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 160,24 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανεισμού.