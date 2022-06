«Επίκαιρη σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή» δηλώνει για την ασφαλιστική αγορά ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στην 22η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα.

Φέτος η συμμετοχή πολυάριθμων, υψηλόβαθμων στελεχών της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και 13 χώρες του εξωτερικού έσπασε κάθε ρεκόρ. Μετά από 2 χρόνια απουσίας, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία Covid-19, ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία Covid-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή και την άνοδο του πληθωρισμού.

Ασφάλειες: Το στοίχημα στη σύγχρονη εποχή

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ τόνισε πως στοίχημα για την ασφαλιστική αγορά αποτελεί το να παραμένει επίκαιρη σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση. «Είμαστε εδώ όχι για να αντικαταστήσουμε το Κράτος, αλλά για να το συμπληρώσουμε σε θέματα που δεν αποτελούν ειδικότητα και αντικείμενό του. Καλούμε την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για το καλό της κοινωνίας», σημείωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Στη Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών στην Ύδρα, έδωσαν το παρών ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, η Βουλευτής κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η κυβερνητική πολιτική για τις ασφάλειες

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί η Κυβέρνηση σε τομείς όπως οι συντάξεις, η υγεία και η διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Εστίασε στη δέσμευση της Κυβέρνησης για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων στην Ασφάλιση Περιουσίας, η οποία δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, εξηγώντας πως η πανδημία Covid – 19 ανέτρεψε τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης. Ακόμη, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που παίζει η Ασφάλιση στην κοινωνία και την οικονομία με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ασφαλιστική αγορά αποτελεί μεγάλο θεσμικό επενδυτή.

Την ομιλία του Υπουργού ακολούθησε η συνεδριακή ενότητα με θέμα: «Insurers of tomorrow: reinventing the industry», στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Christian T. Haas, Professor of quantitative research methods, Director, Institute for complex system research, Fresenius University, Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern and Southern Europe, Munich RE και Anna Ziswiler, Market Head Switzerland & MEDI, Director, Europe, Middle East & Africa, Swiss Re. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Ασφάλειες: Οι προκλήσεις του αύριο

Το συνεδριακό κομμάτι της ημέρας έκλεισε με μία ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της ΕΑΕΕ και του κ. David Howden, CEO, Howden Group για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καθορίζουν το μέλλον της Ασφάλισης.

Την επόμενη ημέρα έλαβε χώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αντασφαλιστική αγορά με θέμα: «Reinsurance market outlook and trends». Συμμετείχαν οι εξής ομιλητές: Mario Baotic, Head of Emerging Markets, Guy Carpenter, Luigi Sturani, CEO Europe, Howden Broking Group Limited, Luca Tassarotti, Deputy CEO Global Facultative Reinsurance Solutions/ CEO of EMEA Fac, Aon Emea. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γιάννης Καντώρος, CEO, Interamerican.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συμμετέχοντες στη Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εξελίξεις και τα τρέχοντα θέματα της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς. Επιπλέον, ουσιαστική παράμετρο της διοργάνωσης αποτελούν οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Την 22η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών στήριξαν οι Χορηγοί των εκδηλώσεων AON REINSURANCE SOLUTIONS, η CARPENTER TURNER, η EUROLIFE FFH και HOWDEN MATRIX καθώς και η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, SRS GROUP OF COMPANIES και INTERAMERICAN.