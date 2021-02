Ο Ιβάν Σαββίδης έτοιμος να αποκτήσει το ποσοστό των Γερμανών στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης

Σε συμφωνία, για την απόκτηση του ποσοστού της Helanor Holdings ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH προχώρησε η Belterra Investments Ltd, εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Να σημειωθεί, ότι η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, που σημαίνει ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί και η μεταβίβαση. Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εταιρία του Ιβάν Σαββίδη (Belterra Investments Ltd.) θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων.

Ποια είναι η Deutsche Invest Equity Partners GmbH

Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων με αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνά τα € 2,7 δις και αποτελεί μέλος της Deutsche Invest Capital Partners (DICP), και επίκεντρο σε τέσσερις επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες αφορούν λύσεις κεφαλαιαγοράς, ειδικές καταστάσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και ακίνητα.

Σχετικά με την Deutsche Invest Capital Partners

Η DICP είναι ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος που ιδρύθηκε το 2006 στο Μόναχο για επενδυτές και επιχειρηματίες, με εξειδίκευση στην εξεύρεση λύσεων. Η DICP δραστηριοποιείται κυρίως στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία (DACH region), αλλά επιλεκτικά προσφέρει επίσης κεφαλαιακές λύσεις και σε άλλες περιοχές. H DICP δεσμεύεται να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τους επενδυτές της εντοπίζοντας, πραγματοποιώντας και εκτελώντας συναλλαγές υψηλής ποιότητας, υποστηρίζοντας συνεχώς εταιρείες χαρτοφυλακίου στη δημιουργία αξίας τους, μέχρι την εκάστοτε αξία εξόδου. Η DICP, σε όλες τις επενδυτικές στρατηγικές της (λύσεις κεφαλαιαγοράς, ειδικές καταστάσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και ακίνητα) καθοδηγείται από μια επιχειρηματική, ανεξάρτητη και δημιουργική νοοτροπία, βαθιά εμπειρία, πειθαρχημένη προσέγγιση δημιουργίας αξίας και ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο. Η ομάδα της DICP, συνδυάζει τα πλέον έμπειρα στελέχη στις επενδύσεις, σε ειδικούς του κλάδου και σε διευθυντικά στελέχη.

Σχετικά με την Belterra Investments Ltd.

Ισχυρός επενδυτικός βραχίονας που ανήκει στην οικογένεια Σαββίδη. Έχει αναπτύξει πολυσχιδή επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, όπως η διαχείριση λιμένων, η τουριστική βιομηχανία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η αθλητική βιομηχανία καθώς και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών.