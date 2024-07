Πώς το Λουτράκι μετατρέπεται σε επενδυτικό hotspot

Σε ένα νέο επενδυτικό «hotspot» αναμένεται να εξελιχθεί το Λουτράκι, καθώς παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με το καζίνο, η περιοχή προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επενδυτών, ενώ σε προσιτές τιμές βρίσκονται ακόμη και οι τιμές των κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πιο μεγάλη επένδυση αναμένεται να υλοποιηθεί από Έλληνα εφοπλιστή στα πανέμορφα Καλάνησα και συγκεκριμένα στο δεύτερο σε έκταση νησί των Αλκυονίδων Νήσων ,το Δασκαλειό. Πρόκειται για ένα πεντάστερο resort που θα αποτελείται από 40 υπερπολυτελείς κατοικίες που θα υλοποιηθούν σε έκταση 257 στρεμμάτων. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν και άλλα έργα υποδομής υποστηρικτικά στο θέρετρο. Το έργο σ’ αυτή τη φάση βρίσκεται στη φάση της έκδοσης των απαραίτητων αδειών, έτσι ώστε να αρχίσουν άμεσα οι κατασκευαστικές εργασίες.

Το Λουτράκι αποτελεί «φιλέτο» και για τους Ισραηλινούς επενδυτές, ήδη η Brown Hotels λειτουργεί δύο ξενοδοχεία στην περιοχή, το Dave by the Beach Loutraki στην καρδιά του Λουτρακίου και το Isla Brown Corinthia Resort and Spa στους Αγίους Θεοδώρους. Παράλληλα, προσπάθησε να επεκταθεί περισσότερο αποκτώντας το πρώην ξενοδοχείο Elpis, ενώ το τέταρτο ξενοδοχείο αφορά το πρώην Loutraki Palace, στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες έχουν σταματήσει και οι ισραηλινοί βρίσκονται σε ζητήσεις αν θα τα πωλήσουν ή θα συνεχίσουν τις εργασίες.

Μια ακόμη ισραηλινή εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν είναι ακόμα γνωστό, σχεδιάζει ένα πολυτελές οικιστικό project, σε οικόπεδο που αγόρασε προ μηνών μπροστά στην παραλία του Λουτρακίου. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι τι θα γίνει με την μαρίνα, η οποία βρίσκεται μπροστά από το καζίνο. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό την αναβάθμιση της μαρίνας θα τη αναλάμβανε ο ιρλανδικών συμφερόντων όμιλος Κόμερ. Το σχέδιο για την εν λόγω μαρίνα μάλιστα προέβλεπε ότι θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 600 σκαφών αναψυχής διαφόρων μεγεθών, ενώ θα υπάρχει και ανάπτυξη ακινήτων στον χώρο. Πρόκειται για μία επένδυση, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει μείνει παγωμένη.

Ο όμιλος Κόμερ έχει μεγάλη παρουσία στην περιοχή, καθώς στις αρχές του 2022 απέκτησε τα δύο ξενοδοχεία Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Wyndham Loutraki Poseidon Resort, της οικογένειας Αργυρού καταβάλλοντας για τα δάνεια και τις μετοχές των δυο ξενοδοχείων περί τα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης πρόσφατα στον όμιλο πέρασε και το τετράστερο ξενοδοχείο Kinetta Beach, Resort and Spa βρίσκεται δίπλα στην αμμώδη παραλία της Κινέτας. Όσον αφορά το Καζίνο Λουτρακίου αναμένεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την υπαγωγή του Καζίνο στον Πτωχευτικό Νόμο και την εξυγίανση της εταιρείας.

Πόλος έλξης αποτελούν και οι τιμές των κατοικιών στο Λουτράκι, οι οποίες είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι αλλά ακόμα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Ιούνιο 4, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Λουτράκι-Περαχώρα ήταν υψηλότερη στην περιοχή Κέντρο, με € 1.924 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην περιοχή Αλκυονίδες με μέσο όρο € 420 ανά τ.μ.

Στα ύψη ωστόσο είναι τα ενοίκια των διαμερισμάτων λόγω του ότι το διαθέσιμο απόθεμα είναι εξαιρετικά περιορισμένο, λόγω των Airbnb. Αναλυτικά, η μέση ζητούμενη τιμή για το κέντρο ανέρχεται στα € 8,45 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην περιοχή Πίσια έχει μέσο όρο € 4,22 το μήνα ανά τ.μ.