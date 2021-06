Έχει επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο και μάλιστα με τέτοια… παιχνιδιάρικη διάθεση κι ατμόσφαιρα που παρά τη διεθνή του επιτυχία το τηλεπαιχνίδι του MEGA κέρδισε τα συγχαρητήρια της «μαμάς» εταιρείας, ζητώντας μάλιστα και επεισόδιο για την προώθησή του σε άλλες χώρες.

Να τα πάρουμε όμως, από την αρχή. Το Celebrity Game Night με τη Σμαράγδα Καρύδη που προβάλλεται πλέον κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από το MEGA μεταδίδει την κεφάτη και παρεΐστικη διάθεση και στο τηλεοπτικό κοινό, περνώντας στο στούντιο καλά και οι τηλεθεατές καλύτερα. Η ευχάριστη όμως, ατμόσφαιρα κέρδισε και την εταιρεία που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της στη Barking Well Media και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, ανώτατο στέλεχος της NBC Universal επικοινώνησε με την εταιρεία παραγωγής για να δώσει συγχαρητήρια για την ελληνική εκδοχή του Celebrity Game Night. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τηλεπαιχνίδι προβάλλεται σε πάρα πολλές χώρες, αλλά το στέλεχος της NBCU επισήμανε την ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα, επικροτώντας μάλιστα την απόφαση της Barking Well Media να μεταφέρει τη δράση στον «κήπο» χωρίς να χρειάζεται άλλο σκηνικό. Για αυτό το λόγο το στέλεχος της κορυφαίας αμερικάνικης εταιρείας ζήτησε από την ελληνική εταιρεία σχέδια του σκηνικού, αλλά και ένα επεισόδιο για να το υποτιτλίσουν προκειμένου να το δείξουν και σε άλλες χώρες που ενδιαφέρονται είτε να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Celebrity, είτε να το ανανεώσουν σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα. Δεν είναι λοιπόν… υπερβολικό να πούμε ότι το ελληνικό Celebrity Game Night του MEGA έγινε… celebrity ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες διεθνείς εκδοχές με τη Barking Well Media να κερδίζει το… game.

Απόψε πάντως, στις 9, η Σμαράγδα Καρύδη μέσα από τη συχνότητα του MEGA θα καλωσορίσει στο Celebrity Game Night τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Νίκο Πολυδερόπουλο και τη Δανάη Παππά που θα έρθουν αντιμέτωποι με τους Αποστολία Ζώη, Κώστα Μαρτάκη και Διονύση Ατζαράκη. Στόχος τους είναι να αναδείξουν νικητή, τον παίκτη-αρχηγό της ομάδας τους, ενώ να θυμίσουμε ότι στο τέλος κάθε επεισοδίου ένα χρηματικό ποσό προσφέρεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, που επιλέγει η νικήτρια ομάδα.