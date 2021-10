Πρεμιέρα χθες (17.10.2021) το βράδυ για το Dancing With The Stars που επέστρεψε στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη συχνότητα του STAR.

Η Βίκυ Καγιά με τον Λάμπρο Φισφή υποδέχτηκαν τα 16 διαγωνιζόμενα ζευγάρια του Dancing With The Stars που κρίθηκαν από τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου και τον Jason Roditis.

Πώς έκριναν όμως, οι τηλεθεατές το Dancing With The Stars; Κατάφερε το show να… χορέψει τον ανταγωνισμό ή οι τηλεθεατές… χόρεψαν αλλού; Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen το Dancing With The Stars δεν… έσυρε το χορό της τηλεθέασης, αφού σημείωσε 14% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό για όλη τη διάρκεια μετάδοσής του. Το show έμεινε αρκετά πίσω από τη «Γη της ελιάς» του MEGA και στη συνέχεια από το Voice του ΣΚΑΪ, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερους τηλεθεατές μετά το τέλος της προβολής τους.

Βέβαια διανύουμε μία πολύ ανταγωνιστική σεζόν αλλά όπως παρατηρείται στα νούμερα τηλεθέασης πολλοί τηλεθεατές μπήκαν στην έναρξή του, είδαν και αποφάσισαν να… χορέψουν αλλού, κάτι που αποδεικνύει ότι η… χορογραφία του δεν ήταν ικανή να τους κρατήσει!