Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του I’ M A CELEBRITY… get me out of here που θα προβληθεί στις αρχές της νέας σεζόν από τον ΣΚΑΪ.

Η εταιρεία παραγωγής Acun Medya κάνει συνεχώς επαφές με celebrities που θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο και θα πρέπει να ζήσουν εκεί κάτω από δύσκολες… αλλά και αστείες συνθήκες, όπου θα πρέπει να διαχειριστούν με ψυχραιμία, εξυπνάδα και υπομονή ώστε να μην φωνάξουν… «πάρτε με από εδώ»!

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου έχουν ήδη συμφωνήσει με την εταιρεία παραγωγής οι (με αλφαβητική σειρά) Δημήτρης Βλάχος, Αγγελική Ηλιάδη, Τάσος Ξιαρχό, Μαρία Καλάβρια και Γιώργος Χειμωνέτος, ενώ τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες και με πέντε ακόμα celebrities που θα αναχωρήσουν γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου για τον Άγιο Δομίνικο, όπου θα γίνουν τα γυρίσματα.

Βέβαια μετά τους δέκα αρχικά διαγωνιζόμενους προβλέπεται να μπουν και ακόμα τέσσερις celebrities, με σκοπό να… αναταράξουν τις σχέσεις που θα έχουν «χτιστεί» στο ριάλιτι επιβίωσης.

Εκτός όμως, από τους celebrities εκκρεμεί και το πρόσωπο που θα συμπαρουσιάζει με τον Γιώργο Λιανό το ριάλιτι περιγράφοντας όσα περνούν οι διαγωνιζόμενοι.

Αν και η εταιρεία παραγωγής έχει κάνει επαφές με την Καλομοίρα, απομένει η οριστική συμφωνία, ενώ από την άλλη η νεαρή τραγουδίστρια έχει δεχτεί… χρυσή πρόταση από άλλο τηλεοπτικό σταθμό για μία πιο πολύμηνη και… famous συνεργασία.

Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος θα αποδειχτεί πιο… δυνατός στη διεκδίκηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας, με την Acun Medya να εκτιμά όμως, ότι η συμφωνία έχει «κλείσει».

Πάντως, όπως ανέφερα γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο όπου λίγες ημέρες μετά ο ΣΚΑΪ θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας το I’ M A CELEBRITY… get me out of here, που τα τελευταία χρόνια το ριάλιτι είχε γίνει «μήλον την Έριδος» μεταξύ πολλών τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής!