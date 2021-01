Just The 2 Of Us: στην τελική ευθεία με πολλές αλλαγές

Ανατροπές, εκπλήξεις και πολλές αλλαγές για το show που πριν καλά καλά… κρυώσουν τα μικρόφωνά του έχει μπει ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων! Διορθώνω: στΑ τραπέζιΑ των συζητήσεων, καθώς το Just The 2 Of Us έχει βρει πολλούς μνηστήρες, παλαιότερους (OPEN), νέους… αλλά και νεότερους!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ή μάλλον από το τέλος του φετινού κύκλου που όπως φαίνεται όμως, μπορεί να ήταν ο τελευταίος κύκλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά όχι της φετινής σεζόν. Αν και στο OPEN φαίνεται ότι… παγώνουν την prime time ζώνη σε επίπεδο παραγωγών επιλέγοντας να βγάζουν στον αέρα μόνο ξένες ταινίες, αποφεύγοντας το σκληρό ανταγωνισμό, έχουν αφήσει ακόμα πάνω στο τραπέζι το θέμα του Just The 2 Of Us.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες μου σκέφτονται η παραγωγή του να γίνει δύο φορές τη βδομάδα, με τη μία μέρα να βγαίνει το live και την άλλη ένα μαγνητοσκοπημένο επεισόδιο με οντισιόν επίδοξων τραγουδιστών που θέλουν να κερδίσουν μία θέση στην πίστα του. Τα… αγκάθια για αυτό το σχέδιο είναι τρία: το πρώτο είναι για το τι θα γίνει με τη Δέσποινα Βανδή που αποχώρησε από το OPEN και η εκπομπή της «My Greece» θα βγαίνει από το MEGA, όπερ σημαίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η παραμονή της ή όχι στην κριτική επιτροπή.

Το δεύτερο… εμπόδιο ακούει στο όνομα BBC που έχει τα δικαιώματα του J2Us ανά τον κόσμο και πρέπει να δεχθεί τις αλλαγές στο προϊόν του, όπως τις οντισιόν και συμμετοχή «απλών και καθημερινών ανθρώπων» που δεν έχουν την…. ταμπέλα του celebrity. Για αυτό το… αγκάθι όμως, εκτιμάται ότι θα βρεθεί λύση, αφού το BBC έχει αποδείξει ότι είναι πολύ διαλλακτικό και… ανεκτικό, εγκρίνοντας για παράδειγμα στους προηγούμενους κύκλους διαγωνιζόμενους που η σχέση τους με το πεντάγραμμο είναι… κάκιστη, όπως για παράδειγμα του Τρύφωνα Σαμαρά που… εκτελούσε τα περισσότερα από τα τραγούδια με τις νότες τους… να ψυχορραγούν στο πλατό! Έτσι λοιπόν έρχεται το τρίτο και μεγαλύτερο… αγκάθι που φαίνεται πως υψώνει… φράχτη στα σχέδια της σύντομης επιστροφής του J2Us στο OPEN, το οποίο δεν είναι άλλο από το κόστος.

Στο κανάλι της Παιανίας έχουν σφίξει πολύ τα… λουριά με κάποιους να υποστηρίζουν πως πρέπει να κάνουν οικονομία και μάλιστα με τόσο σκληρό ανταγωνισμό. Από την άλλη όμως, στελέχη του σταθμού υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει το κανάλι να παραδίδεται αμαχητί και το J2Us έχει αποδείξει ότι είναι ένα δυνατό όπλο τους στη μάχη της τηλεθέασης, με τη θεματολογία του μάλιστα να μπορεί να ενισχύει και άλλες εκπομπές του σταθμού.

Έτσι λοιπόν το show είναι ακόμα στο τραπέζι και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί αν θα δοθεί το πράσινο φως για άμεση παραγωγή του ή… θα μπει στο ράφι του OPEN, αφήνοντας όμως έτσι πολλά ενδεχόμενα… ανοικτά. Αυτό γιατί σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου υπάρχει… μνηστήρας που θέλει μάλιστα να το βγάλει στον αέρα άμεσα, στις αρχές Μαρτίου κι έχοντας δώσει λύσεις… και για τα τρία προαναφερθέντα «αγκάθια».

Εκεί όμως σύμφωνα με άλλες έγκυρες πληροφορίες μου μπαίνει σφήνα άλλος… μνηστήρας που θέλει το J2Us στο πρόγραμμά του αλλά με πιο… ψύχραιμο σχέδιο, προετοιμάζοντάς το από τώρα… και πολύ καλά… για την αρχή της καινούργιας σεζόν, πριν δηλαδή καλά καλά επιστρέψουν οι υπόλοιποι από τις αυγουστιάτικες διακοπές τους. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο παρασκήνιο για το Just The 2 Of Us που βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις για το πότε… και από πού… ο Νίκος Κοκλώνης θα καλησπερίσει τους τηλεθεατές αλλά και πρόσωπα που όπως φαίνεται δεν μπορούμε να φανταστούμε στη σκηνή του… κι όχι μόνο σ’ αυτήν…!