Αλλαγή χρόνου ζωντανά μέσα από ένα πολύωρο τηλεοπτικό σόου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μετά από χρόνια οι τηλεθεατές.

Δικαιολογημένα λοιπόν οι περισσότεροι τηλεθεατές αντάμειψαν τον ALPHA επιλέγοντας να αλλάξουν χρόνο στη συχνότητά του με το Just the 2 of Us αλλά και να παραμείνουν για να παρακολουθήσουν το σόου του Νίκου Κοκλώνη μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση

«Το αγαπημένο show του τηλεοπτικού κοινού έριξε αυλαία την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και οι τηλεθεατές επέλεξαν τον Alpha και το ζωντανό Just the 2 of Us να αλλάξουν χρόνο και να περάσουν τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

3.124.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη.

Και τα 13 live του λαμπερού σόου ακολουθούσαν φανατικά τη συνήθεια του Σαββατόβραδου 2.828.00 τηλεθεατές (μ.ο έστω και για ένα λεπτό).

Το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών τη σεζόν Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας μέσο όρο τηλεθέασης 18,3% στο σύνολο των τηλεθεατών και 17,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το φαντασμαγορικό show στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε live την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, βρέθηκε για μια ακόμα φορά στην κορυφή της τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό και σύνολο, καταγράφοντας ποσοστό 23,5% και 22,6% αντίστοιχα.

Ο Νίκος Κοκλώνης ετοίμασε ένα πάρτι που δεν είχε προηγούμενο και το τηλεοπτικό κοινό συντονίστηκε μαζί του δίνοντάς του σαρωτική πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 23% όσο και στο σύνολο κοινού με 21,7%. Το λαμπερό σόου σημείωσε πρωτιές και σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού: στο γυναικείο κοινό με ποσοστό 25,7% (Γ15-24) και 23,7% (Γ25-44), ενώ και το αντρικό κοινό άλλαξε χρόνο με «J2US», με 26,6% (A25-44) και με 20,6% (A15-24).»

Μετά την κυριαρχία του στη μάχη της τηλεθέασης το Just the 2 of Us θα επιστρέψει μέσα στον επόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο, με σκοπό τα Σαββατόβραδα ο Νίκος Κοκλώνης να συνεχίσει να καλεί τους τηλεθεατές στο τηλεπάρτι του ALPHA, παρέα με την κριτική επιτροπή αλλά και με νέα ζευγάρια διαγωνιζομένων που θα θελήσουν να περάσουν αυτοί καλά… και οι τηλεθεατές καλύτερα…!