Έστρωσαν ήδη… το τρέιλερ και σε λίγες ημέρες περιμένουν να υποδεχτούν από το καινούργιο τους σπίτι, τον ALPHA, τους τηλεθεατές ώστε να ξεκινήσει και πάλι το πάρτι!

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού

“Μουσική, τραγούδι και χορός. Λάμψη, φώτα και ρυθμός. Κέφι, διασκέδαση και ενθουσιασμός!

Συντονιστείτε γιατί αρχίζει το….πάρτι! Γιατί κάθε επεισόδιο του «Just the 2 of Us» είναι ένα μεγάλο, ανατρεπτικό πάρτι, για όλους! Στο τρέιλερ του λαμπερού και φαντασμαγορικού σόου, με βασικά συστατικά το χιούμορ και την ανεβασμένη διάθεση, ο παρουσιαστής του Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, μοναδικό τόνο -και λέει …κυριολεκτικά …. κι ένα τραγούδι!

Η κριτική επιτροπή, οι, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής ξεφαντώνουν στο πάρτι. Στο τέλος όμως της ξέφρενης βραδιάς, που τους βρίσκει όλους χαρούμενους κι εξαντλημένους, ο ακούραστος Νίκος Κοκλώνης τους επιφυλάσσει μία … έκπληξη, “ερμηνεύοντας” μόνο για κείνους. Η επιτροπή όμως έχει προνοήσει … και του κάνει …. κριτική για το τραγούδι του με τον ιδιαίτερό και ελαφρώς καυστικό της τρόπο!”

Ετοιμαστείτε λοιπόν γιατί σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του σταθμού το Just the 2 of Us θα είναι στον αέρα του ALPHA από το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, καλώντας κάθε βδομάδα τους τηλεθεατές να… παρτάρουν… βάζοντας φωτιά και στα social media…!