Τον δημοφιλή καλλιτέχνη θα υποδεχτεί στο σαββατιάτικο πάρτι του ALPHA ο Νίκος Κοκλώνης. Ο Σταμάτης Γονίδης θα ερμηνεύσει γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες του, ενώ στην εντυπωσιακή σκηνή του Just the 2 of Us θα βρεθεί ξανά και η περυσινή νικήτρια, η Κατερίνα Λιόλιου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού «Αυτό το Σάββατο στις 20:00 στον ALPHA, στο μεγαλύτερο και πλέον αγαπημένο τηλεοπτικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, διασκεδάζουμε με τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, δυνατές ερμηνείες, λαμπερές παρουσίες, ακόμη περισσότερα δώρα και εκπλήξεις!

Στη μουσική σκηνή του «Just the 2 of Us» ο Σταμάτης Γονίδης και η περσινή νικήτρια, Κατερίνα Λιόλιου θα απογειώσουν τη διασκέδαση, ανεβάζοντας τη διάθεση στα ύψη!

Βάλτε τα καλά σας και ετοιμαστείτε για το πιο ανατρεπτικό και μαγικό show της ελληνικής τηλεόρασης με τη θετική και απολαυστική ενέργεια του μοναδικού στο είδος του, Νίκου Κοκλώνη!

Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, αξιολογούν τις εμφανίσεις των 12 αγαπημένων ζευγαριών που διεκδικούν την παραμονή τους στο απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός της σεζόν, αλλά και μία θέση στην καρδιά του κοινού».

Αναλυτικά τα ζευγάρια που θα τραγουδήσουν:

-Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) – Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Λένε»

-Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Ριάλια»

-Ναταλί Κάκκαβα – Κώστας Αγέρης: «Τη βραδιά μου απόψε»

-Βίκυ Κουλιανού – Άρις Πετράκης: «Το δίκιο μου»

-Ιωάννης Μελισσανίδης – Μελίνα Μακρή: «Ρόζα»

-Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας): «Μάμπο»

-Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης : «Χαρτοπόλεμος»

-Τόλης Παπαδημητρίου – Μπέσυ Αργυράκη: «Μέτρα»

-Νάνσυ Παραδεισανού – Σώτης Βολάνης: «Αίμα Δάκρυα κι Ιδρώτας»

-DJ Pitsi – Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Billie Jean»

-Παύλος Σταματόπουλος – Άντζελα Δημητρίου: «Έλα μωράκι μου»

-Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα: «Όταν έχω εσένα»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από φαντασμαγορικό το Just the 2 of us έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και φέτος θα διαθέσει μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).