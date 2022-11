Όλα είναι έτοιμα και αύριο, Σάββατο 26 Νοεμβρίου, τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια του Just the 2 of Us θα βάλουν τα δυνατά τους για να παραμείνουν στο τηλεοπτικό πάρτι.

Εκτός όμως, από τους διαγωνιζόμενους, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή και τον Στέλιο Ρόκκο, αλλά και την Αναστασία που θα είναι καλεσμένοι με σκοπό να… παρτάρουν όλοι μαζί.

Ωστόσο, οι Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, θα αξιολογήσουν τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στα εξής τραγούδια:

-Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) – Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Οι ωραίοι έχουν χρέη»

-Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Sorry»

-Ναταλί Κάκκαβα – Κώστας Αγέρης: «Ματώνω»

-Ιωάννης Μελισσανίδης – Μελίνα Μακρή: «Born this way»

-Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα: «Θα εκραγώ»

-Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης: «Σ’ αγαπάω σου φώναξα»

-Τόλης Παπαδημητρίου – Μπέσυ Αργυράκη: «Στου Θωμά»

-DJ Pitsi – Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Όλα γύρω σου γυρίζουν»

-Παύλος Σταματόπουλος – Άντζελα Δημητρίου: «Καλύτερα»

-Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα: «Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου»

Αύριο στις 8 το βράδυ λοιπόν, το Just the 2 of Us θα συνεχίσει το πάρτι του στον ALPHA, με σκοπό να περάσουν καλά οι τηλεθεατές, αλλά και να συγκεντρωθούν χρήματα, αφού μέρος των εσόδων του θα δοθούν στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).