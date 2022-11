Θα φορέσει και πάλι τα εντυπωσιακά σκηνικά του και θα προσπαθήσει να μεταδώσει στους τηλεθεατές φαντασμαγορικές εικόνες, τραγούδια, αλλά κυρίως κέφι και χαρά.

Για ένα ακόμα Σάββατο ο Νίκος Κοκλώνης προσκαλεί τους τηλεθεατές στο τηλεπάρτι του Just the 2 of Us για να περάσουν όλοι καλά. Εκτός μάλιστα από την κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή παρών θα είναι κι ο Διονύσης Σχοινάς σε τραγούδια… αλλά και ρόλο έκπληξη!

Και μπορεί οι τηλεθεατές να περνούν καλά, αλλά τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στις ερμηνείες των τραγουδιών που τους έχουν ανατεθεί, τα οποία είναι:

-Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) – Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Αίμα»

-Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου: «The Shady Dame from Seville» (Victor Victoria)

-Ναταλί Κάκκαβα – Κώστας Αγέρης: «Σ’ αγαπάω»

-Βίκυ Κουλιανού – Άρις Πετράκης: «Ζήσαμε»

-Ιωάννης Μελισσανίδης – Μελίνα Μακρή: «Όσο έχω φωνή»

-Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης: «Τα λόγια είναι περιττά»

-Τόλης Παπαδημητρίου – Μπέσυ Αργυράκη: «Πολλές φορές»

-DJ Pitsi – Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Κάνε μας τη χάρη»

-Παύλος Σταματόπουλος – Άντζελα Δημητρίου: «Πυρετός»

-Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα: «Ηλιοβασίλεμα».

Αύριο, Σάββατο 19 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, το Just the 2 of Us θα περιμένει τους τηλεθεατές στον ALPHA, για να διασκεδάσουν αλλά και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, αφού φέτος θα διαθέσει μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).