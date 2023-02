Σκληρή μάχη για την τηλεθέαση χθες το βράδυ, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στην prime time αφού ήταν η πρεμιέρα του Just the two of Us στον ALPHA, των live του Voice στον ΣΚΑΪ, αλλά και του Σπίτι με το MEGA στο MEGA.

Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen τους περισσότερους τηλεθεατές συγκέντρωσε ο Νίκος Κοκλώνης με το Just the two of Us στον ALPHA να σημειώνει για όλη τη διάρκεια μετάδοσής του 15,8% στο γενικό σύνολο, κρατώντας διαφορά από τη Ρούλα Κορομηλά που σημείωσε 11,9% για το MEGA, ενώ η Φαίη Σκορδά με την «παρθενική» της εμφάνιση στην prime time έφερε 10,7% μέσο όρο για τον ΣΚΑΪ.

Στο δυναμικό κοινό το show του ALPHA μεγάλωσε τη διαφορά με τα υπόλοιπα προγράμματα σημειώνοντας 17,4% μέσο όρο, ενώ το μουσικό του MEGA συγκέντρωσε 9,5% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών και το talent show του ΣΚΑΪ το 9,1%.